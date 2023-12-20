Нова дронова атака: мінус два "шахеди" під Дніпром, під Полтавою уламки впали на будинок
Під час російської атаки "шахедами" у Дніпропетровській області було знищено два ударних дрони окупантів, а у Полтавській області, ймовірно, уламки безпілотника впали на житловий будинок. Про це повідомили начальники обласних військових адміністрацій.
Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак написав про "мінус два" ворожих БпЛА у Криворізькому та Дніпровському районах.
Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що сьогодні окупанти атакували область і під час повітряної тривоги уламки, ймовірно, ворожого БпЛА впали на житловий будинок в Миргородському районі.
За попередньою інформацією, обійшлось без постраждалих.
Пронін повідомив, що вранці на місці працюватиме профільна комісія, яка зафіксує руйнування, і пообіцяв, що власники будинку отримають грошову допомогу.
На момент публікації новини тривогу все ще оголошено у Київській, Полтавській і Вінницькій областях.
- Росія останнім часом атакує Україну з повітря щоночі. В ніч проти 20 грудня було зафіксовано пуски 19 "шахедів", 18 з яких було знищено протиповітряною обороною.
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