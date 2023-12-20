Новая дроновая атака: минус два "шахеда" под Днепром, под Полтавой обломки упали на дом

Российские оккупанты в последнее время каждую ночь атакуют Украину группами "шахедов", запущенными в разных направлениях

Охотники за ''шахедами'' (фото - Нацгвардия)

Во время российской атаки "шахедами" в Днепропетровской области были уничтожены два ударных дрона оккупантов, а в Полтавской области, вероятно, обломки беспилотника упали на жилой дом. Об этом сообщили начальники областных военных администраций.

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Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак написал о "минус двух" вражеских БпЛА в Криворожском и Днепровском районах.

Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил, что сегодня оккупанты атаковали область и во время воздушной тревоги обломки, вероятно, вражеского БпЛА упали на жилой дом в Миргородском районе.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Пронин сообщил, что утром на месте будет работать профильная комиссия, которая зафиксирует разрушения, и пообещал, что владельцы дома получат денежную помощь.

На момент публикации новости тревога все еще объявлена в Киевской, Полтавской и Винницкой областях.

Россия в последнее время атакует Украину с воздуха каждую ночь. В ночь на 20 декабря были зафиксированы пуски 19 "шахедов", 18 из которых были уничтожены противовоздушной обороной.

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