RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

В ООН підтвердили, що Росія вбила 59 українців у Грозі на Харківщині

Этот материал также доступен на русском
31.10.2023, 16:45
В ООН підтвердили, що Росія вбила 59 українців у Грозі на Харківщині - Фото
Гроза (Скриншот із відео)

Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй підтвердила, що за ракетний удар по селу Гроза у Харківській області, який забрав життя 59 людей, відповідальна Росія. Про це йдеться у доповіді на відповідну тему.

У документі зазначається, що внаслідок ракетного удару по цивільному закладу у селі 5 жовтня загинули 59 людей, які були присутні на поминках.

Жертвами були 36 жінок, 22 чоловіки та восьмирічний хлопчик. Усі вони – цивільні особи. Люди після похорону місцевого жителя, який був військовослужбовцем ЗСУ, зібралися у кафе-магазині для поминок. Вибух знищив заклад вщент.

ООН заявили про "наявність розумних підстав вважати, що ракета була запущена російськими збройними силами, та що не було жодних ознак присутності військового персоналу або будь-яких інших законних військових цілей на території або поблизу неї в кафе під час атаки".

У звіті йдеться, що "російські збройні сили або не зробили все можливе для перевірки того, що ціль була військовим об'єктом, або навмисно націлилися на цивільних осіб або цивільні об'єкти".

Будь-який сценарій буде порушенням міжнародного гуманітарного права, додають в ООН.

5 жовтня, близько 13:25, окупанти завдали удару по кафе-магазину в Грозі, де були поминки загиблого військовослужбовця, внаслідок чого загинули 59 людей. У селі проживало лише 330 осіб, на момент обстрілу жило близько 100. Обласна прокуратура опублікувала відео з наслідками удару.
  • 11 жовтня Офіс генпрокурора та СБУ заявили, що місцеві Володимир та Дмитро Мамони коригували ракетний удар росіян по Грозі. Володимир Мамон "докладно" дізнався в односельців, хто буде на поминках, де вони будуть і коли, а потім передав дані своїм кураторам. Дмитро у спілкуванні з дружиною повідомив про причетність брата до удару по Грозі та попросив нікому про це не розповідати. 
  • За даними журналістів, брати Мамони під час окупації області перейшли на бік РФ, здавали їм воїнів АТО та позиції українських військових.

Читайте також: Відомі всі жертви ракетного удару РФ по Грозі: усі місцеві. 19 людей впізнали за ДНК

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнагрозазвіт ООН
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 