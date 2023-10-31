В ООН підтвердили, що Росія вбила 59 українців у Грозі на Харківщині

Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй підтвердила, що за ракетний удар по селу Гроза у Харківській області, який забрав життя 59 людей, відповідальна Росія. Про це йдеться у доповіді на відповідну тему.

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У документі зазначається, що внаслідок ракетного удару по цивільному закладу у селі 5 жовтня загинули 59 людей, які були присутні на поминках.

Жертвами були 36 жінок, 22 чоловіки та восьмирічний хлопчик. Усі вони – цивільні особи. Люди після похорону місцевого жителя, який був військовослужбовцем ЗСУ, зібралися у кафе-магазині для поминок. Вибух знищив заклад вщент.

ООН заявили про "наявність розумних підстав вважати, що ракета була запущена російськими збройними силами, та що не було жодних ознак присутності військового персоналу або будь-яких інших законних військових цілей на території або поблизу неї в кафе під час атаки".

У звіті йдеться, що "російські збройні сили або не зробили все можливе для перевірки того, що ціль була військовим об'єктом, або навмисно націлилися на цивільних осіб або цивільні об'єкти".

Будь-який сценарій буде порушенням міжнародного гуманітарного права, додають в ООН.

5 жовтня, близько 13:25, окупанти завдали удару по кафе-магазину в Грозі, де були поминки загиблого військовослужбовця , внаслідок чого загинули 59 людей. У селі проживало лише 330 осіб, на момент обстрілу жило близько 100. Обласна прокуратура опублікувала відео з наслідками удару.

11 жовтня Офіс генпрокурора та СБУ заявили, що місцеві Володимир та Дмитро Мамони коригували ракетний удар росіян по Грозі. Володимир Мамон "докладно" дізнався в односельців, хто буде на поминках, де вони будуть і коли, а потім передав дані своїм кураторам. Дмитро у спілкуванні з дружиною повідомив про причетність брата до удару по Грозі та попросив нікому про це не розповідати.

За даними журналістів, брати Мамони під час окупації області перейшли на бік РФ, здавали їм воїнів АТО та позиції українських військових.

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