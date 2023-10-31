В ООН подтвердили, что Россия убила ракетой 59 украинцев в Грозе Харьковской области

Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций подтвердила, что за ракетный удар по селу Гроза в Харьковской области, унесший жизни 59 человек, ответственна Россия. Об этом говорится в докладе на соответствующую тему.

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В документе отмечается, что в результате ракетного удара по гражданскому учреждению в селе 5 октября погибли 59 человек, присутствовавших на поминках.

Жертвами были 36 женщин, 22 мужчины и восьмилетний мальчик. Все они – гражданские лица. Люди после похорон местного жителя, военнослужащего ВСУ, собрались в кафе-магазине для поминок. Взрыв уничтожил заведение до основания.

ООН заявила о "наличии разумных оснований полагать, что ракета была запущена российскими вооруженными силами, и что не было никаких признаков присутствия военного персонала или каких-либо других законных военных целей на территории или вблизи нее в кафе во время атаки".

В отчете говорится, что "российские вооруженные силы либо не сделали все возможное для проверки того, что цель являлась военным объектом, либо намеренно нацелились на гражданских лиц или гражданские объекты".

Любой сценарий будет нарушением международного гуманитарного права, добавляют в ООН.

5 октября, около 13:25, оккупанты нанесли удар по кафе-магазину в Грозе, где были поминки погибшего военнослужащего , в результате чего погибли 59 человек. В селе проживало всего 330 человек, на момент обстрела жило около 100. Областная прокуратура опубликовала видео с последствиями удара.

11 октября Офис генпрокурора и СБУ заявили, что местные Владимир и Дмитрий Мамоны корректировали ракетный удар россиян по Грозе. Владимир Мамон "подробно" узнал у односельчан, кто будет на поминках, где они будут и когда, а затем передал данные своим кураторам. Дмитрий в общении с супругой сообщил о причастности брата к удару по Грозе и попросил никому об этом не рассказывать.

По данным журналистов, братья Мамоны во время оккупации области перешли на сторону РФ, сдавали им воинов АТО и позиции украинских военных.

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