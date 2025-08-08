Орбан вважає, що Макрон і Мерц повинні поїхати до Путіна на переговори щодо України

Орбан заявив, що, на його думку, небажання європейських лідерів взаємодіяти з російським диктатором "є проблемою"

Віктор Орбан (Фото: EPA)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц мають зустрітись із російським диктатором Володимиром Путіним, аби домовитись про переговори щодо закінчення війни в Україні у якійсь "нейтральній" країні. Про це він сказав в інтерв’ю державному радіо Kossuth.

За словами премʼєра, проблемою є те, що Європа нібито не бажає взаємодіяти з Путіним, і, мовляв, він "не радий, що ЄС заснув".

Орбан зазначив, що в іншому разі потенційна мирна домовленість за результатами перемовин президента США Дональда Трампа і Путіна, зустріч яких очікується найближчим часом, буде фактично без участі європейців.

Саме тому прем'єр вважає, що не керівники європейських інституцій, а саме Мерц та Макрон разом мають їхати до Москви та вести переговори від імені Європи.

"Ми просимо, щоб якнайшвидше пройшов саміт між ЄС та Росією, перш ніж відбудеться саміт між США та РФ", – сказав Орбан.

За його словами, зустріч лідерів ЄС із Путіним має відбутися якщо не до його зустрічі з президентом Трампом, то принаймні після неї.

"ЄС не має сидіти вдома як ображена дитина, і якщо є проблема – треба вести переговори", – заявив Орбан.