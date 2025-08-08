Орбан заявил, что Макрон и Мерц должны поехать к Путину на переговоры по Украине

Орбан заявил, что, по его мнению, нежелание европейских лидеров взаимодействовать с российским диктатором "является проблемой"

Виктор Орбан (Фото: EPA)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц должны встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы договориться о переговорах по окончанию войны в Украине в какой-то "нейтральной" стране. Об этом он сказал в интервью государственному радио Kossuth.

По словам премьера, проблемой является то, что Европа якобы не желает взаимодействовать с Путиным, и, мол, он "не рад, что ЕС уснул".

Орбан отметил, что в противном случае потенциальная мирная договоренность по результатам переговоров президента США Дональда Трампа и Путина, встреча которых ожидается в ближайшее время, будет фактически без участия европейцев.

Именно поэтому премьер считает, что не руководители европейских институтов, а именно Мерц и Макрон вместе должны ехать в Москву и вести переговоры от имени Европы.

"Мы просим, чтобы как можно быстрее прошел саммит между ЕС и Россией, прежде чем состоится саммит между США и РФ", – сказал Орбан.

По его словам, встреча лидеров ЕС с Путиным должна состояться если не до его встречи с Трампом, то, по крайней мере, после нее.

"ЕС не должен сидеть дома как обиженный ребенок, и если есть проблема – надо вести переговоры", – заявил Орбан.