Орбан пообіцяв 100 років не пускати Україну до ЄС. Сибіга: Ваш господар у Москві стільки не протягне

Віктор Орбан (Фото: Olivier Matthys / EPA)

Проросійський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна не допустить євроінтеграції України упродовж 100 років. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заперечив такі слова, натякнувши на зв'язок угорського політика з диктатором РФ Володимиром Путіним.

Орбан заявив, що, на його думку, у найближчі 100 років в Угорщині не буде такого парламенту, який проголосує за вступ України до ЄС.

Читайте також Скандал із сексуальним насильством над дітьми в Угорщині: Орбан втрачає рейтинг незадовго до виборів

"Цей план приречений на провал, пане прем'єр-міністре. Ваш господар у Москві не протягне 100 років, навіть якщо б ви були готові пересадити йому всі органи", – відповів Сибіга.

Міністр додав, що у день вступу Києва до ЄС заголовок зі словами Орбана повісять у рамці у Верховній Раді, щоб пам'ятати про брехню політика впродовж наступних 100 років.

Також угорський прем'єр заявив, що 22 січня глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн нібито представила дорожню карту розвитку України, котра передбачає виділення $800 млрд, прискорення вступу Києва до ЄС до 2027-го й подальшу підтримку до 2040 року.

Однак Орбан заявив, що Угорщина готує "національну петицію" про те, що вона не платитиме за це.

За твердженням політика, такий план презентували у відповідь на виступ українського президента на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, в якій він розкритикував Європу за недостатню підтримку та рішучість.