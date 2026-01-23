Орбан пообещал 100 лет не пускать Украину в ЕС. Сибига: Ваш хозяин в Москве столько не протянет
Пророссийский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не допустит евроинтеграции Украины в следующее столетие. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига возразил на такие слова, намекнув на связь венгерского политика с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Орбан заявил, что, по его мнению, в ближайшие 100 лет в Венгрии не будет такого парламента, который проголосует за вступление Украины в ЕС.
"Этот план обречен на провал, господин премьер-министр. Ваш хозяин в Москве не протянет 100 лет, даже если бы вы были готовы пересадить ему все органы", – ответил Сибига.
Министр добавил, что в день вступления Киева в ЕС заголовок со словами Орбана повесят в рамке в Верховной Раде, чтобы помнить о лжи политика в течение следующих 100 лет.
Также венгерский премьер заявил, что 22 января глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен якобы представила дорожную карту развития Украины, которая предусматривает выделение $800 млрд, ускорение вступления Киева в ЕС до 2027-го и дальнейшую поддержку до 2040 года.
Однако Орбан заявил, что Венгрия готовит "национальную петицию" о том, что она не будет платить за это.
По утверждению политика, такой план презентовали в ответ на выступление украинского президента на Всемирном экономическом форуме в Давосе, в котором он раскритиковал Европу за недостаточную поддержку и решительность.
- Во время этого же выступления Зеленский намекнул на то, что Орбан должен получить "подзатыльник" за свою пророссийскую политику. На это венгерский премьер заявил о "тщательно подобранных оскорблениях".
Комментарии (0)