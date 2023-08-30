Орбан: Заходу потрібен договір з Путіним щодо України. МЗС відповіло: Територіями не торгуємо

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Заходу нібито треба укласти "угоду" з російським диктатором Володимиром Путіним щодо нової архітектури безпеки України, яка не має включати повернення тимчасово окупованого Криму та членства в НАТО. Про це політик розповів в інтерв'ю американському проросійському пропагандисту Такеру Карлсону, передає Bloomberg. Спікер Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко відповів, що Україна не торгує своїми територіями та суверенітетом, і світ також не торгуватиме.

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"Ми повинні укласти угоду з росіянами щодо нової архітектури безпеки, щоб забезпечити безпеку та суверенітет для України, але не членство в НАТО", – сказав Орбан.

На думку угорського прем'єра, Захід повинен укласти "угоду" з російським диктатором, щодо нової архітектури безпеки України, котра не має містити ані повернення Криму, ані членства в НАТО.

Орбан заявив, що повернення тимчасово окупованого Криму було "абсолютно нереалістичним".

Він також сказав, що "найкращим шансом для миру" нібито є повернення до влади 45-го президента США Дональда Трампа та припинення військової підтримки України.

"Ми не знаємо, як там в Угорщині, але Україна не торгує ні своїми територіями, ні своїм суверенітетом. І світ не буде торгувати. А російське керівництво, яких би воно не залучало публічних адвокатів, неодмінно понесе відповідальність за все заподіяне українцям зло", – відповів спікер українського МЗС.

Ніколенко написав, що у відомстві вже "почали хвилюватися", що Орбан давно не закликав припинити постачання зброї до України та узаконити агресію РФ.

За його словами, навіть "почали сумніватися" в послідовності позиції прем'єра Угорщини.

2 червня 2023 року Орбан назвав проведення контрнаступу "кривавою бійнею". Він заявив, що Угорщина має "зробити все", щоб домогтися припинення вогню та мирних переговорів до початку українського контрнаступу. Радник голови ОП Подоляк відповів: "Це свідоме приниження Європи та потурання тероризму РФ".

Глава МЗС Дмитро Кулеба у відповідь на слова Орбана заявив: "Хочете допомогти – використовуйте свої зв'язки, контакти та переконайте Путіна вийти з України".

1 липня Кулеба заявив, що втомився спростовувати безглузді аргументи угорського прем'єра Орбана на тему війни РФ проти України.

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