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Орбан: Западу нужен договор с Путиным по Украине. МИД ответил: Территориями не торгуем

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2023, 15:39
Орбан: Западу нужен договор с Путиным по Украине. МИД ответил: Территориями не торгуем - Фото
Виктор Орбан (Фото: EPA)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Западу якобы нужно заключить "соглашение" с российским диктатором Владимиром Путиным насчет новой архитектуры безопасности Украины, которая не должна включать возвращение временно оккупированного Крыма и членства в НАТО. Об этом политик рассказал в интервью американскому пророссийскому пропагандисту Такеру Карлсону, передает Bloomberg. Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко ответил, что Украина не торгует своими территориями и суверенитетом, и мир тоже не будет торговать.

"Мы должны заключить соглашение с россиянами о новой архитектуре безопасности, чтобы обеспечить безопасность и суверенитет для Украины, но не членство в НАТО", – сказал Орбан.

По мнению венгерского премьера, Запад должен заключить "соглашение" с российским диктатором насчет новой архитектуры безопасности Украины, которая не должна включать ни возвращение Крыма, ни членство в НАТО.

Орбан заявил, что возвращение временно оккупированного Крыма было "совершенно нереалистичным".

Он также сказал, что "лучшим шансом для мира" якобы является возвращение к власти 45-го президента США Дональда Трампа и прекращение военной поддержки Украины.

"Мы не знаем как там в Венгрии, но Украина не торгует ни своими территориями, ни своим суверенитетом. И мир не будет торговать. А российское руководство, каких бы оно ни привлекало публичных адвокатов, непременно понесет ответственность за все причиненное украинцам зло", – ответил спикер украинского МИДа.

Николенко написал, что в ведомстве уже "начали волноваться", что Орбан давно не призывал прекратить поставки оружия в Украину и узаконить агрессию РФ.

По его словам, даже "начали сомневаться" в последовательности позиции премьера Венгрии.

  • 2 июня 2023 года Орбан назвал проведение контрнаступления "кровавой бойней". Он заявил, что Венгрия должна "сделать все", чтобы добиться прекращения огня и мирных переговоров до начала украинского контрнаступления. Советник председателя ОП Подоляк ответил: "Это сознательное унижение Европы и попустительство терроризма РФ".
  • Глава МИД Дмитрий Кулеба в ответ на слова Орбана заявил: "Хотите помочь – используйте свои связи, контакты и убедите Путина выйти из Украины".
  • 1 июля Кулеба заявил, что устал опровергать бессмысленные аргументы венгерского премьера Орбана на тему войны РФ против Украины.

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Артём Джерипа
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