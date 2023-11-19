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П'ять головних новин України та світу на 19:00 19 листопада

Этот материал также доступен на русском
19.11.2023, 19:00
П'ять головних новин України та світу на 19:00 19 листопада - Фото
Ілюстративне фото (скриншот із відео)

1. Росія вночі масовано атакувала Україну дронами. Зафіксовано п'ять прильотів. Російські окупанти в ніч проти 19 листопада масовано атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136. Військові заявляють, що ворог запустив 20 безпілотників. Сили протиповітряної оборони знищили 15 "шахедів". Внаслідок атаки російських окупантів у Київській області пошкоджено об'єкт інфраструктури (детальніше).

2. ЗСУ назвали пріоритетне завдання на зиму: Влаштувати росіянам голод та холод, бити логістику. Головне завдання ЗСУ — завдавати максимальної шкоди російській армії, сказав представник Сухопутних військ. Українські з'єднання намагатимуться перебити логістику ворога, щоб унеможливити постачання зброї, запасів їжі та інших необхідних речей (детальніше).

3. Кінець війни залежить від того, чи отримає Залужний зброю, яку просить – ексглава ЦРУ. Колишній директор Центрального розвідувального управління США генерал Девід Петреус заявив, що закінчення війни залежатиме від постачання зброї Україні. За його словами, реакція США на повномасштабне вторгнення Росії в Україну була "досить вражаючою", хоча деякі рішення Вашингтон міг би ухвалювати й швидше (детальніше).

4. Словаччина заблокує санкції ЄС, якщо вони торкнуться російського палива для АЕС – міністр. Словаччина блокуватиме 12-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, якщо санкції будуть поширені на російське паливо для ядерних електростанцій, заявив глава МЗС Словаччини Юрай Бланар. Це викликано тим, що словацькі АЕС ще не переобладнані під використання ядерного палива з інших джерел (детальніше).

5. У Червоному морі бойовики Ємену захопили торгове судно, на борту є українці. Пірати, мабуть, прийняли судно за ізраїльське, проте влада Ізраїлю заявила, що судно належить компанії з Британії та керується компанією з Японії. У складі команди судна також немає ізраїльтян, але є українці, болгари, філіппінці та мексиканці (детальніше).

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