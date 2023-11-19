Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 19 ноября

1. Россия ночью массированно атаковала Украину дронами. Зафиксировано пять прилетов. Российские оккупанты в ночь на 19 ноября массированно атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136. Военные заявляют, что враг запустил 20 беспилотников. Силы противовоздушной обороны уничтожили 15 "шахедов". В результате атаки российских оккупантов в Киевской области поврежден объект инфраструктуры (детальнее).

2. ВСУ назвали приоритетную задачу на зиму: Устроить россиянам голод и холод, бить логистику. Главная задача ВСУ — наносить максимальный урон российской армии, сказал представитель Сухопутных войск. Украинские соединения будут пытаться перебить логистику врага, чтобы сделать невозможными поставки оружия, запасов еды и других необходимых вещей (детальнее).

3. Конец войны зависит от того, получит ли Залужный оружие, которое просит — экс-глава ЦРУ. Бывший директор Центрального разведывательного управления США генерал Дэвид Петреус заявил, что окончание войны будет зависеть от поставок оружия Украине. По его словам, реакция США на полномасштабное вторжение России в Украину была "довольно впечатляющей", хотя некоторые решения Вашингтон мог бы принимать и быстрее (детальнее).

4. Словакия заблокирует санкции ЕС, если они коснутся российского топлива для АЭС – министр. Словакия будет блокировать 12-й пакет санкций Евросоюза против России, если санкции будут распространены на российское топливо для ядерных электростанций, заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар. Это вызвано тем, что словацкие АЭС еще не переоборудованы под использование ядерного топлива из других источников (детальнее).

5. В Красном море боевики Йемена захватили торговое судно, на борту есть украинцы. Пираты, видимо, приняли судно за израильское, однако власти Израиля заявили, что судно принадлежит компании из Британии и управляется компанией из Японии. В составе команды судна также нет израильтян, но есть украинцы, болгары, филиппинцы и мексиканцы (детальнее).

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