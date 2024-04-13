П'ять головних новин України та світу на 21:00 13 квітня

Німеччина надає ще один Patriot, тривають перемовини й щодо IRIS-T, росіяни намагалися підірвати авто глави Херсонської ОВА Прокудіна та інші новини

Пускові установки ПРО Patriot (Фото - Facebook Генштаб ЗСУ)

1. Німеччина "негайно" передає Україні ще одну систему ППО Patriot. Німеччина поставить Україні ще одну систему протиповітряної оборони Patriot. Президент Володимир Зеленський повідомив, що також Берлін ухвалив рішення про ракети до наявних систем ППО (детальніше).

2. Росіяни намагалися підірвати авто голови Херсонської обладміністрації, СБУ завадила – Малюк. Російські загарбники намагалися влаштувати замах на життя голови Херсонської обладміністрації Олександра Прокудіна – цьому запобігла Служба безпеки України, повідомив її голова Василь Малюк (детальніше).

3. В Україні працюють пів тисячі оборонних підприємств, залучено 300 000 людей – Зеленський. Наразі в Україні працюють 500 оборонних підприємств – майже 300 000 людей. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, вітаючи причетних із Днем працівника оборонно-промислового комплексу (детальніше).

4. Не тільки Patriot. Україна і Німеччина домовляються про додаткову систему IRIS-T. Україна і Німеччина працюють над наданням Силам оборони додаткової системи ППО IRIS-T, повідомив президент Володимир Зеленський (детальніше).

5. Трамп про допомогу Україні: Думаємо над позикою, але Європа має активізуватися. 45-й президент США та потенційний кандидат на виборах Дональд Трамп заявив про свою відкритість стосовно схвалення республіканцями пакета допомоги Україні, якщо вона буде передана у формі позики. Також він зазначив, що Європа має активізуватися з допомогою (детальніше).

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