Пять главных новостей Украины и мира на 21:00 13 апреля
1. Германия "немедленно" передает Украине еще одну систему ПВО Patriot. Германия поставит Украине еще одну систему противовоздушной обороны Patriot. Президент Владимир Зеленский сообщил, что также Берлин принял решение о ракетах к существующим системам ПВО (подробнее).
2. Россияне пытались взорвать авто главы Херсонской обладминистрации, СБУ помешала – Малюк. Российские захватчики пытались устроить покушение на жизнь главы Херсонской обладминистрации Александра Прокудина – это предотвратила Служба безопасности Украины, сообщил ее председатель Василий Малюк (подробнее).
3. В Украине работают полтысячи оборонных предприятий, привлечены 300 000 человек – Зеленский. Сейчас в Украине работают 500 оборонных предприятий – около 300 000 человек. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, поздравляя причастных с Днем работника оборонно-промышленного комплекса (подробнее).
4. Не только Patriot. Украина и Германия договариваются о дополнительной системе IRIS-T. Украина и Германия работают над предоставлением Силам обороны дополнительной системы ПВО IRIS-T, сообщил президент Владимир Зеленский (подробнее).
5. Трамп о помощи Украине: Думаем над ссудой, но Европа должна активизироваться. 45-й президент США и потенциальный кандидат на выборах Дональд Трамп заявил о своей открытости по поводу одобрения республиканцами пакета помощи Украине, если она будет передана в форме займа. Также он отметил, что Европа должна активизироваться с помощью (подробнее).
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