Пять главных новостей Украины и мира на 21:00 13 апреля

Германия передаст еще один Patriot, идут переговоры и по IRIS-T, россияне пытались взорвать авто главы Херсонской ОВА Прокудина и другие новости

Пусковые установки ПРО Patriot (Фото - Facebook Генштаб ВСУ)

1. Германия "немедленно" передает Украине еще одну систему ПВО Patriot. Германия поставит Украине еще одну систему противовоздушной обороны Patriot. Президент Владимир Зеленский сообщил, что также Берлин принял решение о ракетах к существующим системам ПВО (подробнее).

2. Россияне пытались взорвать авто главы Херсонской обладминистрации, СБУ помешала – Малюк. Российские захватчики пытались устроить покушение на жизнь главы Херсонской обладминистрации Александра Прокудина – это предотвратила Служба безопасности Украины, сообщил ее председатель Василий Малюк (подробнее).

3. В Украине работают полтысячи оборонных предприятий, привлечены 300 000 человек – Зеленский. Сейчас в Украине работают 500 оборонных предприятий – около 300 000 человек. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, поздравляя причастных с Днем работника оборонно-промышленного комплекса (подробнее).

4. Не только Patriot. Украина и Германия договариваются о дополнительной системе IRIS-T. Украина и Германия работают над предоставлением Силам обороны дополнительной системы ПВО IRIS-T, сообщил президент Владимир Зеленский (подробнее).

5. Трамп о помощи Украине: Думаем над ссудой, но Европа должна активизироваться. 45-й президент США и потенциальный кандидат на выборах Дональд Трамп заявил о своей открытости по поводу одобрения республиканцами пакета помощи Украине, если она будет передана в форме займа. Также он отметил, что Европа должна активизироваться с помощью (подробнее).

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