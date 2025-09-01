За підозрюваного у корупції нардепа Кузнєцова внесли заставу

На початку серпня суд відправив колишнього члена СН під варту з альтернативою у 8 млн грн застави

Олексій Кузнєцов (Фото: Facebook політика)

За народного депутата, що є підозрюваним у справі про корупцію під час закупівлі засобів радіоелектронної боротьби та дронів, внесли заставу, повідомила речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис у коментарі LIGA.net. Судячи з деталей справи, йдеться про Олексія Кузнєцова, обранця від Слуги народу, чиє членство у фракції призупинили на час судового розгляду.

4 серпня ВАКС відправив політика під варту на 60 днів з можливістю внести заставу – 8 млн грн.

Прокуратура просила суд про заставу обсягом 30 млн грн.

Кузнєцов, як і інші підозрювані, своєї провини не визнав, передавало Суспільне.

7 серпня застави внесли за трьох інших фігурантів справи – ексглаву Луганської обласної та Мукачівської районної адміністрацій Сергія Гайдая, командира однієї з військових частин Національної гвардії Василя Мишанського та директорку фірми "Акоптерс" Євгенію Сидельникову.