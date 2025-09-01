За подозреваемого в коррупции нардепа Кузнецова внесли залог

В начале августа суд отправил бывшего члена СН под стражу с альтернативой в 8 млн грн залога

Алексей Кузнецов (Фото: Facebook политика)

За народного депутата, который является подозреваемым по делу о коррупции при закупке средств радиоэлектронной борьбы и дронов, внесли залог, сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис в комментарии LIGA.net. Судя по деталям дела, речь идет о бывшем члене Слуги народа Алексее Кузнецове.

4 августа ВАКС отправил политика под стражу на 60 дней с возможностью внести залог – 8 млн грн.

Прокуратура просила суд о залоге в объеме 30 млн грн.

Кузнецов, как и другие подозреваемые, своей вины не признал.

7 августа залоги внесли за трех других фигурантов дела – экс-главу Луганской областной и Мукачевской районной администраций Сергея Гайдая, командира одной из воинских частей Национальной гвардии Василия Мишанского и директора фирмы "Акоптерс" Евгению Сидельникову.