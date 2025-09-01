За подозреваемого в коррупции нардепа Кузнецова внесли залог
За народного депутата, который является подозреваемым по делу о коррупции при закупке средств радиоэлектронной борьбы и дронов, внесли залог, сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис в комментарии LIGA.net. Судя по деталям дела, речь идет о бывшем члене Слуги народа Алексее Кузнецове.
4 августа ВАКС отправил политика под стражу на 60 дней с возможностью внести залог – 8 млн грн.
Прокуратура просила суд о залоге в объеме 30 млн грн.
Кузнецов, как и другие подозреваемые, своей вины не признал.
7 августа залоги внесли за трех других фигурантов дела – экс-главу Луганской областной и Мукачевской районной администраций Сергея Гайдая, командира одной из воинских частей Национальной гвардии Василия Мишанского и директора фирмы "Акоптерс" Евгению Сидельникову.
- 2 августа 2025 года НАБУ и САП сообщили президенту Зеленскому о разоблачение масштабной коррупции при закупке дронов и РЭБ.
- В тот же день Слуга народа приостановила членство Кузнецова во фракции. Также были отстранены от должностей военные Нацгвардии, которые якобы тоже причастны к коррупционному делу. Гайдая уволили с должности главы Мукачевской райадминистрации.
Комментарии (0)