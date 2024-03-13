Плани мобілізувати 500 000 осіб: у Міноборони пояснили свої коментарі FT

Сьогодні видання FT з посиланням на Міноборони написало, що на фронті перебувають 330 000 "виснажених" військових

ЗСУ (Фото: Facebook, Генеральний штаб)

У Міністерстві оборони України пояснили свої коментарі для видання Financial Times про потребу мобілізувати до 500 000 українців, які мають замінити виснажених військових на фронті. Про це йдеться в тексті повного коментаря, яке опублікувало оборонне відомство.

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За даними Міноборони, у розмові з журналістами представники відомства зазначили, що з міркувань безпеки не можуть коментувати точну кількість осіб, необхідних для залучення до Сил оборони.

У міністерстві акцентували, що кількість у 400 000 – 500 000 осіб там назвали "загальними оцінками", які можуть змінюватися залежно від розвитку бойових дій і які неможливо задовольнити одразу.

Крім того, у Міноборони відповіли на запитання про те, чому не можна мобілізувати замість звичайних громадян працівників СБУ та поліції, які мають часткову підготовку. В оборонному відомстві наголосили, що повномасштабній агресії неможливо протистояти лише силами професіоналів.

"Коли на Україну напала держава із втричі більшим населенням та суттєвою перевагою у чисельності війська й спроможності ВПК, мобілізація громадян, придатних до військової служби, — єдиний механізм, що дозволяє стримати ворога та врятувати країну, міста, людей", — йдеться у відповіді.

Сьогодні видання FT з посиланням на Міноборони написало, що на фронті перебувають 330 000 "виснажених" військових і їх треба замінити. Решта із 500 000 новобранців компенсуватимуть втрати й "задовольнятимуть інші військові потреби, залежно від ситуації на полі бою".

Список нововведень щодо нового мобілізаційного законопроєкту можна прочитати тут. Але деякі можуть змінюватися з урахуванням відповідних поправок. Про те, як профільний комітет опрацьовував законопроєкт, читайте тут.

27 лютого голова Комітету з нацбезпеки повідомив, що відомство почало розглядати законопроєкт про мобілізацію до другого читання – народні обранці мають опрацювати понад 4000 поправок.

12 березня мобілізаційний законопроєкт почали розглядати безпосередньо щодо виправлень в оборонному комітеті.

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