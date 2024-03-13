Планы мобилизовать 500 000 человек: в Минобороны объяснили свои комментарии FT

Сегодня издание FT со ссылкой на Минобороны написало, что на фронте находятся 330 000 "истощенных" военных

ВСУ (Фото: Facebook, Генеральный штаб)

В Министерстве обороны Украины объяснили свои комментарии для издания Financial Times о необходимости мобилизовать до 500 000 украинцев, которые должны заменить истощенных военных на фронте. Об этом говорится в тексте полного комментария, опубликованного оборонным ведомством.

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По данным Минобороны, в разговоре с журналистами представители ведомства отметили, что из соображений безопасности не могут комментировать точное количество человек, необходимых для привлечения в Силы обороны.

В министерстве акцентировали, что количество в 400 000 – 500 000 человек там назвали "общими оценками", которые могут меняться в зависимости от развития боевых действий и которые невозможно удовлетворить сразу.

Кроме того, в Минобороны ответили на вопрос о том, почему нельзя мобилизовать вместо обычных граждан работников СБУ и полиции, которые имеют частичную подготовку. В оборонном ведомстве отметили, что полномасштабной агрессии невозможно противостоять только силами профессионалов.

"Когда на Украину напало государство с втрое большим населением и существенным преимуществом в численности войска и способности ВПК, мобилизация граждан, пригодных к военной службе, – единственный механизм, позволяющий сдержать врага и спасти страну, города, людей", – говорится в ответе.

Сегодня издание FT со ссылкой на Минобороны написало, что на фронте находятся 330 000 "истощенных" военных и их нужно заменить. Остальные из 500 000 новобранцев будут компенсировать потери и "удовлетворять другие военные нужды, в зависимости от ситуации на поле боя".

Список нововведений относительно нового мобилизационного законопроекта можно прочитать здесь. Но некие могут изменяться с учетом соответствующих поправок. О том, как профильный комитет прорабатывал законопроект, читайте здесь.

27 февраля председатель Комитета по нацбезопасности сообщил, что ведомство начало рассматривать законопроект о мобилизации до второго чтения – народные избранники должны обработать более 4000 поправок.

12 марта мобилизационный законопроект начали рассматривать непосредственно по поправкам в оборонном комитете.

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