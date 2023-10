Політика Трампа та його поплічників допомагає агресорам – віцепрезидент при Трампі

Якщо США замкнуться на внутрішній політиці та припинять підтримувати світопорядок, як пропонують Дональд Трамп та його прямі послідовники, це розв'яже руки терористам. Про це в ефірі CNN заявив віцепрезидент в адміністрації Трампа Майк Пенс.

Коли кандидати в президенти США на зразок Дональда Трампа, Вівека Рамасвамі та Рона ДеСантіса кажуть, що Америці слід відмовитися від ролі лідера вільного світу, це надихає агресорів та терористів, сказав Пенс, який зараз є одним із кандидатів у президенти США від Республіканської партії.

Пенс розкритикував адміністрацію Джо Байдена за вихід з Афганістану, угоду про звільнення п'яти американських заручників в обмін на зняття санкцій з $6 млрд для Ірану та інші кроки, проте підкреслив, що політика, яку пропонують Трамп і деякі інші республіканські кандидати в президенти, може призвести до ще гірших наслідків.

"Те, що сталося в Україні, було неспровокованим вторгненням Росії. Те, що сталося цього тижня в Ізраїлі, було неспровокованим вторгненням ХАМАС", – сказав він. Пенс упевнений, що Америці слід "усією її силою та всім її арсеналом" втручатися і припиняти такі вторгнення.

Він пообіцяв, що коли стане президентом США, його адміністрація керуватиметься принципом "Америка як сила захисту демократії".

This is what happens when we have leading voices like Donald Trump, Vivek Ramaswamy, and Ron DeSantis signaling retreat from America’s role as leader of the free world. When I’m President of the United States, we’ll lead from American Strength. pic.twitter.com/gW3HaN4fIp