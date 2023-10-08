RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Політика Трампа та його поплічників допомагає агресорам – віцепрезидент при Трампі

Этот материал также доступен на русском
08.10.2023, 23:29
Політика Трампа та його поплічників допомагає агресорам – віцепрезидент при Трампі - Фото
Майк Пенс (Фото: EPA)

Якщо США замкнуться на внутрішній політиці та припинять підтримувати світопорядок, як пропонують Дональд Трамп та його прямі послідовники, це розв'яже руки терористам. Про це в ефірі CNN заявив віцепрезидент в адміністрації Трампа Майк Пенс.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Коли кандидати в президенти США на зразок Дональда Трампа, Вівека Рамасвамі та Рона ДеСантіса кажуть, що Америці слід відмовитися від ролі лідера вільного світу, це надихає агресорів та терористів, сказав Пенс, який зараз є одним із кандидатів у президенти США від Республіканської партії.

Пенс розкритикував адміністрацію Джо Байдена за вихід з Афганістану, угоду про звільнення п'яти американських заручників в обмін на зняття санкцій з $6 млрд для Ірану та інші кроки, проте підкреслив, що політика, яку пропонують Трамп і деякі інші республіканські кандидати в президенти, може призвести до ще гірших наслідків.

"Те, що сталося в Україні, було неспровокованим вторгненням Росії. Те, що сталося цього тижня в Ізраїлі, було неспровокованим вторгненням ХАМАС", – сказав він. Пенс упевнений, що Америці слід "усією її силою та всім її арсеналом" втручатися і припиняти такі вторгнення.

Він пообіцяв, що коли стане президентом США, його адміністрація керуватиметься принципом "Америка як сила захисту демократії".

Читайте також: США відправляють для підтримки Ізраїлю ударну флотську групу з найбільшим авіаносцем

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
дональд трампвибори в СШАкандидат в президентимайк пенс
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 