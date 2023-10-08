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Политика Трампа и его приспешников помогает агрессорам – вице-президент при Трампе

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08.10.2023, 23:29
Политика Трампа и его приспешников помогает агрессорам – вице-президент при Трампе - Фото
Майк Пенс (Фото: EPA)

Если США замкнутся на внутренней политике и прекратят поддерживать миропорядок, как предлагают Дональд Трамп и его прямые последователи, это развяжет руки террористам. Об этом в эфире CNN заявил вице-президент в администрации Трампа Майк Пенс

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Когда кандидаты в президенты США вроде Дональда Трампа, Вивека Рамасвами и Рона ДеСантиса говорят, что Америке следует отказаться от роли лидера свободного мира, это вдохновляет агрессоров и террористов, сказал Пенс, который сейчас является одним из кандидатов в президенты США от Республиканской партии.    

Пенс раскритиковал администрацию Джо Байдена за уход из Афганистана, сделку об освобождении пяти американских заложников в обмен на снятие санкций с $6 млрд для Ирана и другие шаги, однако подчеркнул, что политика, которую предлагают Трамп и некоторые другие республиканские кандидаты в президенты может привести к еще худшим последствиям. 

"То, что произошло в Украине, было неспровоцированным вторжением России. То, что произошло на этой неделе в Израиле, было неспровоцированным вторжением ХАМАС", – сказал он. Пенс уверен, что Америке следует "всей ее силой и всем ее арсеналом" вмешиваться и пресекать такие вторжения. 

Он пообещал, что когда станет президентом США, его администрация будет руководствоваться принципом "Америка как сила защиты демократии".   

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Сергей Бережной
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