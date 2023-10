Политика Трампа и его приспешников помогает агрессорам – вице-президент при Трампе

Если США замкнутся на внутренней политике и прекратят поддерживать миропорядок, как предлагают Дональд Трамп и его прямые последователи, это развяжет руки террористам. Об этом в эфире CNN заявил вице-президент в администрации Трампа Майк Пенс.

Когда кандидаты в президенты США вроде Дональда Трампа, Вивека Рамасвами и Рона ДеСантиса говорят, что Америке следует отказаться от роли лидера свободного мира, это вдохновляет агрессоров и террористов, сказал Пенс, который сейчас является одним из кандидатов в президенты США от Республиканской партии.

Пенс раскритиковал администрацию Джо Байдена за уход из Афганистана, сделку об освобождении пяти американских заложников в обмен на снятие санкций с $6 млрд для Ирана и другие шаги, однако подчеркнул, что политика, которую предлагают Трамп и некоторые другие республиканские кандидаты в президенты может привести к еще худшим последствиям.

"То, что произошло в Украине, было неспровоцированным вторжением России. То, что произошло на этой неделе в Израиле, было неспровоцированным вторжением ХАМАС", – сказал он. Пенс уверен, что Америке следует "всей ее силой и всем ее арсеналом" вмешиваться и пресекать такие вторжения.

Он пообещал, что когда станет президентом США, его администрация будет руководствоваться принципом "Америка как сила защиты демократии".

This is what happens when we have leading voices like Donald Trump, Vivek Ramaswamy, and Ron DeSantis signaling retreat from America’s role as leader of the free world. When I’m President of the United States, we’ll lead from American Strength. pic.twitter.com/gW3HaN4fIp