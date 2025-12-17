Польща почне виробляти протипіхотні міни для встановлення вздовж східного кордону

У Польщі не виключають постачання протипіхотних мін Україні у разі надлишкового виробництва

Кордон (Ілюстративне фото: Artur Reszko / EPA)

Польща вирішила вперше з часів холодної війни розпочати виробництво протипіхотних мін і планує розмістити їх уздовж свого східного кордону, а також, ймовірно, експортувати в Україну. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на заступника міністра оборони Польщі Павла Залевського.

Приєднуючись до ширшої регіональної тенденції, в рамках якої майже всі європейські країни, що межують із Росією, за винятком Норвегії, оголосили про плани вийти з глобального договору щодо заборони такої зброї, Польща хоче використати протипіхотні міни для зміцнення своїх кордонів із Білоруссю та РФ.

"Ми зацікавлені у великих кількостях якомога швидше", – сказав Залевський.

За його словами, протипіхотні міни стануть частиною програми "Східний щит", спрямованої на зміцнення кордонів Польщі з Білоруссю та Калінінградською областю РФ.

На питання про можливість початку виробництва мін наступного року, після завершення процесу виходу з Оттавської конвенції, Залевський відповів: "Я дуже хотів би, щоб це сталося. У нас є така потреба".

Польща розпочала процес виходу з Оттавської конвенції у серпні й раніше заявляла, що за потреби може відновити виробництво протипіхотних мін, але формального рішення ухвалено не було. Коментарі Залевського є першим підтвердженням із Варшави про те, що вона продовжить цей процес, йдеться в матеріалі.

За даними організації Landmine and Cluster Munitions Monitor, Польща повідомила Організацію Об’єднаних Націй у 1995 році, що припинила виробництво протипіхотних мін у середині 1980-х років.

Державна компанія Belma, яка вже постачає польській армії кілька інших типів мін, повідомила, що Польща буде оснащена мільйонами мін у рамках програми "Східний щит" для гарантування безпеки свого 800-кілометрового східного кордону.

"Ми готуємося до польського попиту, який може становити 5-6 млн мін усіх типів", – заявив генеральний директор Belma Ярослав Закржевський.

Він додав, що хоча Міноборони ще не розмістило замовлення, компанія зможе виробити до 1,2 млн мін усіх типів, включно з протипіхотними, наступного року.

Залевський уточнив, що постачання мін до України залежатиме від виробничих потужностей.

"Наша відправна точка – це наші власні потреби. Але для нас Україна – безумовно, пріоритет, бо європейська та польська лінія безпеки проходить на російсько-українському фронті", – додав посадовець.

Водночас Закржевський зазначив, що експорт в Україну можливий і що країни НАТО, які межують з Росією, включно з державами Балтії, вже висловили зацікавленість у купівлі протипіхотних мін.

Він сказав, що пріоритетними будуть власні потреби Польщі, але будь-яке надлишкове виробництво може бути поставлено союзникам у регіоні.

19 березня у Міноборони Польщі заявили, що Варшава має плани розмістити протипіхотні міни на кордоні з Росією та Білоруссю в межах програми "Східний щит".

27 червня Литва, Латвія та Естонія офіційно повідомили ООН про вихід з Оттавської конвенції, що забороняє використання протипіхотних мін.

29 червня Зеленський підписав указ про вихід України з конвенції про заборону протипіхотних мін.