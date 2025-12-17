Польша начнет производить противопехотные мины для установки вдоль восточной границы

В Польше не исключают поставки противопехотных мин Украине в случае избыточного производства

Граница (Иллюстративное фото: Artur Reszko / EPA)

Польша решила впервые со времен холодной войны начать производство противопехотных мин и планирует разместить их вдоль своей восточной границы, а также, вероятно, экспортировать в Украину. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заместителя министра обороны Польши Павла Залевского.

Присоединяясь к более широкой региональной тенденции, в рамках которой почти все европейские страны, граничащие с Россией, за исключением Норвегии, объявили о планах выйти из глобального договора о запрете такого оружия, Польша хочет использовать противопехотные мины для укрепления своих границ с Беларусью и РФ.

"Мы заинтересованы в больших количествах как можно скорее", – сказал Залевский.

По его словам, противопехотные мины станут частью программы "Восточный щит", направленной на укрепление границ Польши с Беларусью и Калининградской областью РФ.

На вопрос о возможности начала производства мин в следующем году, после завершения процесса выхода из Оттавской конвенции, Залевский ответил: "Я очень хотел бы, чтобы это произошло. У нас есть такая потребность".

Польша начала процесс выхода из Оттавской конвенции в августе и ранее заявляла, что при необходимости может возобновить производство противопехотных мин, но формального решения принято не было. Комментарии Залевского являются первым подтверждением из Варшавы о том, что она продолжит этот процесс, говорится в материале.

По данным организации Landmine and Cluster Munitions Monitor, Польша уведомила Организацию Объединенных Наций в 1995 году, что прекратила производство противопехотных мин в середине 1980-х годов.

Государственная компания Belma, которая уже поставляет польской армии несколько других типов мин, сообщила, что Польша будет оснащена миллионами мин в рамках программы "Восточный щит" для обеспечения безопасности своей 800-километровой восточной границы.

"Мы готовимся к польскому спросу, который может составить 5-6 млн мин всех типов", – заявил генеральный директор Belma Ярослав Закржевский.

Он добавил, что хотя Минобороны еще не разместило заказ, компания сможет произвести до 1,2 млн мин всех типов, включая противопехотные, в следующем году.

Залевский уточнил, что поставки мин в Украину будут зависеть от производственных мощностей.

"Наша отправная точка – это наши собственные потребности. Но для нас Украина – безусловно, приоритет, потому что европейская и польская линия безопасности проходит на российско-украинском фронте", – добавил чиновник.

В то же время Закржевский отметил, что экспорт в Украину возможен и что страны НАТО, которые граничат с Россией, включая государства Балтии, уже выразили заинтересованность в покупке противопехотных мин.

Он сказал, что приоритетными будут собственные потребности Польши, но любое избыточное производство может быть поставлено союзникам в регионе.

19 марта в Минобороны Польши заявили, что у Варшавы есть планы разместить противопехотные мины на границе с Россией и Беларусью в рамках программы "Восточный щит".

27 июня Литва, Латвия и Эстония официально сообщили ООН о выходе из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин.

29 июня Зеленский подписал указ о выходе Украины из конвенции о запрете противопехотных мин.