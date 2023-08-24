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Португалія готова навчати ЗСУ на F-16 і може надати обладнання для розмінування

Этот материал также доступен на русском
24.08.2023, 15:28
Португалія готова навчати ЗСУ на F-16 і може надати обладнання для розмінування - Фото
Ілюстративне фото - Depositphotos.com

Португалія може долучитись до навчань українських льотчиків на винищувачах F-16, а також може надати обладнання для розмінування територій. Про це оголосив президент Володимир Зеленський під час брифінгу з президентом Португалії Марселою Ребелу де Соузою, який сьогодні перебуває з візитом в Києві.

"Сьогодні Португалія підтвердила готовність долучитись до підготовки українських пілотів та інженерного складу на літаках F-16", - сказав Зеленський.

Також, за його словами, були обговорені можливості для розширення оборонної співпраці двох держав – зокрема, що стосується постачання Україні броньованої медичної техніки та обладнання для розмінування.

Зеленський також повідомив, що Португалія доєдналась до декларації G7, яка передбачає надання Україні гарантій безпеки.

  • 20 серпня Зеленський був із візитом у Нідерландах та Данії. Обидві країни зобов'язалися передати Україні винищувачі F-16 (42 літаки нададуть Нідерланди, 19 – Данія).
  • Україна має використовувати F-16 тільки на своїй території – не по території Росії. Такі умови озвучив міністр оборони Данії. ЗСУ приймають ці умови, сказав речник Повітряних сил Ігнат.
  • 24 серпня видання TV2 повідомило, що Норвегія буде третьою країною, яка надасть Україні F-16. Кількість поки невідома.

Читайте також: Резніков: Навчання на F-16 займе щонайменше шість-сім місяців. Але може бути й довше

Оксана Житнюк
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F-16Португаліянавчаннявійськова допомога
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