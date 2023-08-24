Португалія готова навчати ЗСУ на F-16 і може надати обладнання для розмінування

Португалія може долучитись до навчань українських льотчиків на винищувачах F-16, а також може надати обладнання для розмінування територій. Про це оголосив президент Володимир Зеленський під час брифінгу з президентом Португалії Марселою Ребелу де Соузою, який сьогодні перебуває з візитом в Києві.

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"Сьогодні Португалія підтвердила готовність долучитись до підготовки українських пілотів та інженерного складу на літаках F-16", - сказав Зеленський.

Також, за його словами, були обговорені можливості для розширення оборонної співпраці двох держав – зокрема, що стосується постачання Україні броньованої медичної техніки та обладнання для розмінування.

Зеленський також повідомив, що Португалія доєдналась до декларації G7, яка передбачає надання Україні гарантій безпеки.

20 серпня Зеленський був із візитом у Нідерландах та Данії. Обидві країни зобов'язалися передати Україні винищувачі F-16 (42 літаки нададуть Нідерланди, 19 – Данія).

Україна має використовувати F-16 тільки на своїй території – не по території Росії. Такі умови озвучив міністр оборони Данії. ЗСУ приймають ці умови, сказав речник Повітряних сил Ігнат.

24 серпня видання TV2 повідомило, що Норвегія буде третьою країною, яка надасть Україні F-16. Кількість поки невідома.

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