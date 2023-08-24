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Португалия готова обучать ВСУ на F-16 и может предоставить оборудование для разминирования

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2023, 15:28
Португалия готова обучать ВСУ на F-16 и может предоставить оборудование для разминирования - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos

Португалия может присоединиться к учениям украинских летчиков на истребителях F-16, а также предоставить оборудование для разминирования территорий. Об этом объявил президент Владимир Зеленский на брифинге с президентом Португалии Марселой Ребелу де Соузой, который сегодня находится с визитом в Киеве.

"Сегодня Португалия подтвердила готовность принять участие в подготовке украинских пилотов и инженерного состава на самолетах F-16", - сказал Зеленский.

Также, по его словам, были обсуждены возможности расширения оборонного сотрудничества двух государств – в частности, что касается передачи Украине бронированной медицинской техники и оборудования для разминирования.

Зеленский также сообщил, что Португалия присоединилась к декларации G7, предусматривающей предоставление Украине гарантий безопасности.

  • 20 августа Зеленский был с визитом в Нидерландах и Дании. Обе страны обязались передать Украине истребители F-16 (42 самолета предоставят Нидерланды, 19 – Дания).
  • Украина должна использовать F-16 только на своей территории – не по территории России. Такие условия озвучил Министр обороны Дании. ВСУ принимают эти условия, сказал спикер Воздушных сил Игнат.
  • 24 августа издание TV2 сообщило, что Норвегия будет третьей страной, которая предоставит Украине F-16. Количество пока неизвестно.

Читайте также: Резников: Обучение на F-16 займет по меньшей мере шесть-семь месяцев. Но может быть и дольше

Оксана Житнюк
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