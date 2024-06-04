Посол Латвії про удари західною зброєю по території Росії: Це законна мета

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс (Фото: EPA)

Латвія вважає, що Україна має право завдавати ударів по військових цілях на території Росії, адже це законна мета. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів посол Латвії в Україні Ілгварс Клява.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Клява наголосив – кожен партнер України, який надає озброєння, має свої національні інтереси та міркування. Він нагадав, що Латвія вже висловлювалася про цілі на території Росії й зазначала, що удари по них – законна мета.

"Є національні інтереси США та інших країн-постачальників основних систем озброєння, вони мають свої національні міркування. Що стосується нас, ми повністю все розуміємо. Я маю на увазі, що законні військові цілі є законними військовими цілями", — сказав він.

Дипломат зауважив, що у Латвії не бачили, щоб Україна свідомо атакувала цивільне житло, будинки чи щось таке в Росії, як це свідомо роблять російські військові у Харкові, Одесі, всюди, по всій Україні.

"Тому говорити Україні: ні-ні, не робіть цього, це погано, не атакуйте це або не атакуйте те… Військова ціль — це військова ціль. Якщо країна Росія перебуває у стані війни з країною Україна, то якщо це законна військова мета, вона може бути вражена", – підсумував Клява.

31 травня 2024 року видання Tagesschau із посиланням на речника федерального уряду країни повідомило, що Німеччина дозволила Україні бити наданою нею зброєю по території Росії. Міністр оборони країни Борис Пісторіус пояснив це тим, що Берлін адаптувався до війни в Україні.

Того ж дня держсекретар США Ентоні Блінкен офіційно підтвердив, що Вашингтон дав Києву дозвіл на завдання ударів вглиб Росії з використанням американської зброї. The Wall Street Journal написав, що на ракети ATACMS заборона зберігається і досі.

Станом на 4 червня 16 країн надали право Україні використовувати передану зброю безпосередньо по території Росії, а Італія, Іспанія та Бельгія – проти.

Читайте також: США залежно від ситуації можуть розширити дозвіл на використання американської зброї для України