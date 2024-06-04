Посол Латвии об ударах западным оружием по территории России: Это законная цель

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс (Фото: EPA)

Латвия считает, что Украина имеет право наносить удары по военным целям на территории России, ведь это законная цель. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал посол Латвии в Украине Илгварс Клява.

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Клява подчеркнул – каждый партнер Украины, предоставляющий вооружение, имеет свои национальные интересы и соображения. Он напомнил, что Латвия уже высказывалась о целях на территории России и отмечала, что удары по ним – законная цель.

"Есть национальные интересы США и других стран-поставщиков основных систем вооружения, у них есть свои национальные соображения. Что касается нас, мы полностью все понимаем. Я имею в виду, что законные военные цели являются законными военными целями", — сказал он.

Дипломат отметил, что в Латвии не видели, чтобы Украина сознательно атаковала гражданское жилье, дома или что-то в России, как это сознательно делают российские военные в Харькове, Одессе, повсюду, по всей Украине.

"Поэтому говорить Украине: нет-нет, не делайте этого, это плохо, не атакуйте это, или не атакуйте это... Военная цель — это военная цель. Если страна Россия находится в состоянии войны со страной Украина, то если это законная военная цель, она может быть поражена", – подытожил Клява.

31 мая 2024 года издание Tagesschau со ссылкой на спикера федерального правительства страны сообщило, что Германия позволила Украине бить предоставленным ею оружием по территории России. Министр обороны страны Борис Писториус объяснил это тем, что Берлин приспособился к войне в Украине.

В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен официально подтвердил, что Вашингтон дал Киеву разрешение на нанесение ударов в глубь России с использованием американского оружия. The Wall Street Journal написал, что на ракеты ATACMS запрет сохраняется до сих пор.

По состоянию на 4 июня 16 стран предоставили право Украине использовать переданное оружие непосредственно по территории России, а Италия, Испания и Бельгия – против.

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