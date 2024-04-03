Посол у Німеччині звинуватив газету Berliner Zeitung у російській пропаганді. Відповідь: Наклепи

Макеєв заявив, що після початку великої війни Berliner Zeitung взяла на роботу колишніх співробітників кремлівських медіа

Олексій Макеєв (Фото: Олексій Макеєв/Facebook)

Український посол у Німеччині Олексій Макеєв розкритикував німецьку газету Berliner Zeitung та звинуватив її у спотворенні реальності та правди про війну Росії проти України. Про це він написав у X (Twitter).

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За його словами, газету цитувало російське посольство, а саме видання поширювало теорії змови та хибні твердження про агресію Москви.

Він наголосив, що Berliner Zeitung стала роботодавцем для колишніх співробітників кремлівських пропагандистських ресурсів після початку великої війни.

Макєєв заявив, що після заборони Європейським Союзом мовлення каналу Russia Today його колишній коментатор та біограф диктатора Володимира Путіна Томас Фассбендер влаштувався до газети у розділ "геополітика" і тепер говорить про "безальтернативність" господаря Кремля.

"Не дивно, що видавці та редактори відвідали російське посольство у травні 2023 року. Замість того, щоб підійти критично, було опубліковано некритичну інтерпретацію промови посла РФ. Моя рекомендація щодо Berliner Zeitung – просто не читайте і не давайте інтерв'ю", — написав дипломат.

Сама газета відповіла на звинувачення посла та звинуватила його в "особистому наклепі" проти авторів та видавців.

"Ми розглядаємо абсолютно необґрунтовані нападки на названих редакторів та авторів як спробу залякування і, отже, як зазіхання на свободу преси. Ми вражені невдачами, тому що до цього посту на X не було жодної прямої скарги посла до редакції Berliner Zeitung. Ми очікуємо, що український посол поважатиме свободу преси у європейській демократії", – сказано у заяві Berliner Zeitung.

У жовтні 2023 року канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що причинами відмови від передання Україні крилатих ракет Taurus є "конституційні обмеження та ризик ескалації війни".

Вже 17 лютого 2024 року він відповів на те саме запитання по-іншому. Сказав, що потрібен "найкращий момент" для цього. 26 лютого він заявив, що відмова обґрунтована "ризиком залучення Німеччини до війни".

13 березня генеральний секретар СДП Німеччини Кюнерт закликав припинити дискусію щодо постачання Україні крилатих ракет Taurus.

15 березня стало відомо, що міністерка закордонних справ Німеччини Бербок кулуарно намагається переконати Шольца передати Україні крилаті ракети Taurus.

26 березня глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що отримує від Берліна "роздратовані коментарі", коли Україна закликає Німеччину передати далекобійні крилаті ракети Taurus.

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