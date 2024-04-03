Посол в Германии обвинил газету Berliner Zeitung в российской пропаганде. Ответ: Клевета

Макеев заявил, что после начала большой войны Berliner Zeitung взяла на работу бывших сотрудников кремлевских медиа

Алексей Макеев (Фото: Алексей Макеев/Facebook)

Украинский посол в Германии Алексей Макеев раскритиковал немецкую газету Berliner Zeitung и обвинил ее в искажении реальности и правды о войне России против Украины. Об этом он написал в X (Twitter).

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По его словам, газету цитировало российское посольство, а само издание распространяло теории заговора и ложные утверждения об агрессии Москвы.

Он отметил, что Berliner Zeitung стала работодателем для бывших сотрудников кремлевских пропагандистских ресурсов после начала большой войны.

Макеев заявил, что после запрета Европейским Союзом вещания канала Russia Today его бывший комментатор и биограф диктатора Владимира Путина Томас Фассбендер устроился в газету в раздел "геополитика" и теперь говорит о "безальтернативности" хозяина Кремля.

"Неудивительно, что издатели и редакторы посетили российское посольство в мае 2023 года. Вместо того чтобы подойти критично, была опубликована некритическая интерпретация речи посла РФ. Моя рекомендация по Berliner Zeitung – просто не читайте и не давайте интервью", — написал дипломат.

Сама газета ответила на обвинение посла и обвинила его в "личной клевете" против авторов и издателей.

"Мы рассматриваем совершенно необоснованные нападки на названных редакторов и авторов как попытку запугивания и, следовательно, как посягательство на свободу прессы. Мы поражены неудачами, потому что до этого поста на X не было ни одной прямой жалобы посла в редакцию Berliner Zeitung. Мы ожидаем, что украинский посол будет уважать свободу прессы в европейской демократии", — сказано в заявлении Berliner Zeitung.

В октябре 2023 года канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что причинами отказа от передачи Украине крылатых ракет Taurus являются "конституционные ограничения и риск эскалации войны".

Уже 17 февраля 2024 года он ответил на тот же вопрос по-другому. Сказал, что нужен "лучший момент" для этого. 26 февраля он заявил, что отказ обоснован "риском вовлечения Германии к войне".

13 марта генеральный секретарь СДП Германии Кюнерт призвал прекратить дискуссию о поставках Украине крылатых ракет Taurus.

15 марта стало известно, что министр иностранных дел Германии Бербок кулуарно пытается убедить Шольца передать Украине крылатые ракеты Taurus.

26 марта глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что получает от Берлина "раздраженные комментарии", когда Украина призывает Германию передать дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

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