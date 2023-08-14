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Посол у Німеччині про обмеження дальності ракет Taurus для ЗСУ: Як заборонити бити пенальті

Этот материал также доступен на русском
14.08.2023, 12:20
Посол у Німеччині про обмеження дальності ракет Taurus для ЗСУ: Як заборонити бити пенальті - Фото
Олексій Макеєв (Фото: скриншот з відео)

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв виступив проти обмеження дальності ракет Taurus у разі їхнього надання Силам оборони. Про це він написав у Twitter.

За його словами, технічне обмеження радіуса дії Taurus рівносильне забороні футболістам національної збірної виходити на чужу половину поля або бити пенальті.

"Які порівняння ви можете вигадати? Тільки неправильні відповіді", — заявив дипломат.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна застосовуватиме ракети ATACMS та Taurus лише в межах своєї території.

ДОВІДКА. Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-поверхня" для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей без заходу ракетоносія в зону ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожньої – 1080 кг. Гранична дальність польоту – не менше як 500 км.

Більше про ці ракети LIGA.net писала тут.
  • За даними Міноборони Німеччини, Київ запросив постачання крилатих ракет Taurus ще 26 квітня 2023 року. Однак міністр оборони Пісторіус неодноразово відкидав таку можливість.
  • 7 серпня нардеп Єгор Чернєв заявив, що в Бундестазі нібито досягли згоди щодо передання Україні крилатих ракет Taurus.
  • 10 серпня у німецьких ЗМІ писали, що рішення про постачання Україні ракет Taurus може бути ухвалене незабаром.
  • Однак Шольц сказав, що стосовно постачання Taurus "немає нового стану справ, про який можна було б повідомити".

Читайте також: У Бундестазі виступили проти обмежень для ракет Taurus для України  за 500 км

Дмитро Гриниченко
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війнаНімеччинавійськова допомогаолексій макеєвTaurus
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