Посол у Німеччині про обмеження дальності ракет Taurus для ЗСУ: Як заборонити бити пенальті

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв виступив проти обмеження дальності ракет Taurus у разі їхнього надання Силам оборони. Про це він написав у Twitter.

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За його словами, технічне обмеження радіуса дії Taurus рівносильне забороні футболістам національної збірної виходити на чужу половину поля або бити пенальті.

"Які порівняння ви можете вигадати? Тільки неправильні відповіді", — заявив дипломат.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна застосовуватиме ракети ATACMS та Taurus лише в межах своєї території.

ДОВІДКА. Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-поверхня" для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей без заходу ракетоносія в зону ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожньої – 1080 кг. Гранична дальність польоту – не менше як 500 км.



Більше про ці ракети LIGA.net писала – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-поверхня" для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей без заходу ракетоносія в зону ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожньої – 1080 кг. Гранична дальність польоту – не менше як 500 км.Більше про ці ракетиписала тут

За даними Міноборони Німеччини, Київ запросив постачання крилатих ракет Taurus ще 26 квітня 2023 року. Однак міністр оборони Пісторіус неодноразово відкидав таку можливість.

7 серпня нардеп Єгор Чернєв заявив, що в Бундестазі нібито досягли згоди щодо передання Україні крилатих ракет Taurus.

10 серпня у німецьких ЗМІ писали, що рішення про постачання Україні ракет Taurus може бути ухвалене незабаром.

Однак Шольц сказав, що стосовно постачання Taurus "немає нового стану справ, про який можна було б повідомити".

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