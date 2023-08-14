Посол у Німеччині про обмеження дальності ракет Taurus для ЗСУ: Як заборонити бити пенальті
14.08.2023, 12:20
Олексій Макеєв (Фото: скриншот з відео)
Посол України в Німеччині Олексій Макеєв виступив проти обмеження дальності ракет Taurus у разі їхнього надання Силам оборони. Про це він написав у Twitter.
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За його словами, технічне обмеження радіуса дії Taurus рівносильне забороні футболістам національної збірної виходити на чужу половину поля або бити пенальті.
"Які порівняння ви можете вигадати? Тільки неправильні відповіді", — заявив дипломат.
Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна застосовуватиме ракети ATACMS та Taurus лише в межах своєї території.
ДОВІДКА. Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-поверхня" для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей без заходу ракетоносія в зону ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожньої – 1080 кг. Гранична дальність польоту – не менше як 500 км.
Більше про ці ракети LIGA.net писала тут.
Більше про ці ракети LIGA.net писала тут.
- За даними Міноборони Німеччини, Київ запросив постачання крилатих ракет Taurus ще 26 квітня 2023 року. Однак міністр оборони Пісторіус неодноразово відкидав таку можливість.
- 7 серпня нардеп Єгор Чернєв заявив, що в Бундестазі нібито досягли згоди щодо передання Україні крилатих ракет Taurus.
- 10 серпня у німецьких ЗМІ писали, що рішення про постачання Україні ракет Taurus може бути ухвалене незабаром.
- Однак Шольц сказав, що стосовно постачання Taurus "немає нового стану справ, про який можна було б повідомити".
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