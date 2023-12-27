Прем'єр Саксонії сказав про втрату територій України. МЗС: Армія РФ стане ближчою до Німеччини

Ніколенко заявив, що мета Путіна — знищення України та дестабілізація Європи, а тому поступки не допоможуть

Міхаель Кречмер (Фото: EPA/CLEMENS BILAN)

Спікер Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що відмова від окупованих територій заради перемир'я не зупинить війну, а виведе її за межі України. Про це він написав у Facebook, коментуючи слова прем'єр-міністра Саксонії Міхаеля Кречмера.

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За його словами, якщо Україна змириться з тимчасовою втратою територій, то російська армія наблизиться до Німеччини та Саксонії зокрема.

Він зазначив, що диктатору Володимиру Путіну цей регіон добре відомий із часів його служби у Дрездені, коли він був агентом Комітету державної безпеки СРСР (КДБ).

Ніколенко заявив, що територіальні поступки призведуть до більшої агресії Росії, яка вийде за межі України, а мир у Європі залежить від поразки Москви.

Дипломат нагадав Кречмеру, що канцлери Німеччини Ангела Меркель та Олаф Шольц докладали величезних зусиль, щоб переконати Путіна припинити війну, але це не допомогло.

"Як і не допоможуть будь-які інші поступки. Його мета – знищення України та дестабілізація всієї Європи. Єдиним розворотом у політиці Німеччини щодо Росії може стати ще більша підтримка України. І ми дуже вдячні, що німецький федеральний уряд поділяє цей підхід", – резюмував речник МЗС.

Раніше Кречмер заявив, що у разі перемир'я Україні, можливо, спочатку "доведеться визнати, що певні території тимчасово недоступні".

19 грудня президент Зеленський нагадав про заяви Путіна щодо "незмінності" цілей повномасштабного вторгнення РФ в Україну. На тлі цього Зеленський назвав "маячнею" сигнали про "частковий вступ" України до НАТО.

Зеленський та інші представники влади неодноразово наголошували, що переговори з РФ неможливі доти, доки не буде повного виведення окупаційних військ з території України.

Глава МЗС Кулеба вважає: якщо зараз "заморозити" бойові дії, то Росія використовує цю паузу для підготовки до більш жорстокої атаки, зокрема на країни НАТО.

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