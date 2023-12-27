Премьер Саксонии сказал о потере территорий Украины. МИД: Армия РФ станет ближе к Германии

Николенко заявил, что цель Путина — это уничтожение Украины и дестабилизация Европы, а поэтому уступки не помогут

Михаэль Кречмер (Фото: EPA/CLEMENS BILAN)

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что отказ от оккупированных территорий ради перемирия не остановит войну, а выведет ее за пределы Украины. Об этом он написал в Facebook, комментируя слова премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера.

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По его словам, если Украина смирится с временной потерей территорий, то российская армия приблизится к Германии и Саксонии в частности.

Он отметил, что диктатору Владимиру Путину этот регион хорошо известен со времен его службы в Дрездене, когда он был агентом Комитета государственной безопасности СССР (КГБ).

Николенко заявил, что территориальные уступки приведут к большей агрессии России, которая выйдет за пределы Украины, а мир в Европе зависит от поражения Москвы.

Дипломат напомнил Кречмеру, что канцлеры Германии Ангела Меркель и Олаф Шольц прилагали огромные усилия, чтобы убедить Путина прекратить войну, но это не помогло.

"Как и не помогут какие-либо другие уступки. Его цель – уничтожение Украины и дестабилизация всей Европы. Единственным разворотом в политике Германии по отношению к России может стать еще большая поддержка Украины. И мы очень благодарны, что немецкое федеральное правительство разделяет этот подход", — резюмировал спикер МИД.

Ранее Кречмер заявил, что при перемирии Украине, возможно, сначала "придется признать, что определенные территории временно недоступны".

19 декабря президент Зеленский напомнил о заявлениях Путина о "неизменности" целей полномасштабного вторжения РФ в Украину. На фоне этого Зеленский назвал "бредом" сигналы о "частичном вступлении" Украины в НАТО.

Зеленский и другие представители власти неоднократно подчеркивали, что переговоры с РФ невозможны до тех пор, пока не будет полного вывода оккупационных войск с территории Украины.

Глава МИД Кулеба считает, что если сейчас "заморозить" боевые действия, то Россия использует эту паузу для подготовки к более жестокой атаке, в том числе на страны НАТО.

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