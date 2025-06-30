Президент Чехії розкрив, як на саміті НАТО Трампа переконували посилити тиск на Росію

Петр Павел (Фото: Toms Kalnins/EPA)

Під час саміту НАТО в Гаазі минулого тижня європейські лідери закликали президента США Дональда Трампа посилити економічний тиск на Росію. Про це розповів президент Чехії Петр Павел в інтерв’ю CNN Prima News.

"Ми розмовляли з ним дуже послідовно та колективно, переконуючи його, що настав час значно посилити економічний тиск на Росію. Не з метою дати Росії зазнати економічного краху – це не в наших інтересах, а щоб він зрозумів, що в нього просто немає іншого вибору, окрім як діяти", – сказав Павел.

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Так він описав розмову за вечерею, у якій взяли участь король Нідерландів Віллем-Олександр та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Президент Чехії додав, що Трамп був стриманим, але він усвідомлює, що це дуже функціональний інструмент.

Під час заходу американський президент наводив приклади своєї політики щодо Китаю, згадуючи ефект від високих тарифів. У відповідь Павел зазначив, що подібна рішучість може принести ще швидші результати у випадку з Росією.

"Бачите, це саме ті рішучі дії, які зараз потрібно вжити стосовно Росії. Якщо Китай відчув це протягом місяця, то Росія та її економіка відчують це, можливо, протягом тижня-двох. Перш за все нам потрібно посадити Росію за стіл переговорів – якщо її там немає, то нема чого обговорювати", – процитував себе чеський президент.