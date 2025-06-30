Президент Чехии рассказал, как на саммите НАТО Трампа убеждали усилить давление на Россию
Во время саммита НАТО в Гааге на прошлой неделе европейские лидеры призвали президента США Дональда Трампа усилить экономическое давление на Россию. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью CNN Prima News.
"Мы говорили с ним очень последовательно и коллективно, убеждая его, что пришло время значительно усилить экономическое давление на Россию. Не с целью довести Россию до экономического краха – это не в наших интересах, а чтобы он понял, что у него просто нет другого выбора, кроме как действовать", – сказал Павел.
Так он описал разговор за ужином, в котором приняли участие король Нидерландов Виллем-Александр и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Президент Чехии добавил, что Трамп был сдержан, но осознавал, что это очень функциональный инструмент.
Во время мероприятия американский президент приводил примеры своей политики в отношении Китая, упоминая эффект от высоких тарифов. В ответ Павел отметил, что подобная решительность может принести еще более быстрые результаты в случае с Россией.
"Видите ли, именно такие решительные действия нужно предпринять в отношении России. Если Китай почувствовал это за месяц, то Россия и ее экономика почувствуют это, возможно, за неделю-две. Прежде всего нам нужно посадить Россию за стол переговоров – если ее там нет, то не о чем говорить", – процитировал себя чешский президент.
- Саммит НАТО состоялся 24-25 июня в Гааге. В рамках саммита Зеленский провел встречу с Трампом.
- 29 июня сенатор Грэм заявил, что Трамп поддержал законопроект о введении 500% пошлины для покупателей российских ресурсов. Однако решение о введении таких санкций он будет принимать самостоятельно.