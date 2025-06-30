Президент Чехии рассказал, как на саммите НАТО Трампа убеждали усилить давление на Россию

Петр Павел (Фото: Toms Kalnins/EPA)

Во время саммита НАТО в Гааге на прошлой неделе европейские лидеры призвали президента США Дональда Трампа усилить экономическое давление на Россию. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью CNN Prima News.

"Мы говорили с ним очень последовательно и коллективно, убеждая его, что пришло время значительно усилить экономическое давление на Россию. Не с целью довести Россию до экономического краха – это не в наших интересах, а чтобы он понял, что у него просто нет другого выбора, кроме как действовать", – сказал Павел.

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Так он описал разговор за ужином, в котором приняли участие король Нидерландов Виллем-Александр и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Президент Чехии добавил, что Трамп был сдержан, но осознавал, что это очень функциональный инструмент.

Во время мероприятия американский президент приводил примеры своей политики в отношении Китая, упоминая эффект от высоких тарифов. В ответ Павел отметил, что подобная решительность может принести еще более быстрые результаты в случае с Россией.

"Видите ли, именно такие решительные действия нужно предпринять в отношении России. Если Китай почувствовал это за месяц, то Россия и ее экономика почувствуют это, возможно, за неделю-две. Прежде всего нам нужно посадить Россию за стол переговоров – если ее там нет, то не о чем говорить", – процитировал себя чешский президент.