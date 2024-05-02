Протести у Тбілісі: після сутичок із силовиками госпіталізували вісьмох людей
У Тбілісі під час протесту проти закону про "іноагентів" у ніч проти 2 травня після сутичок із силовиками госпіталізували вісьмох людей. Про це повідомило Міністерство охорони здоровʼя Грузії, пише видання "Ехо Кавказу".
У постраждалих зафіксували різноманітні травми:
→ поранення в ділянці обличчя, голови, кінцівок;
→ інтоксикацію;
→ утруднене дихання.
Видання зазначило, що одного з постраждалих вже виписали з лікарні, ще сім залишилися під наглядом лікарів — їхній стан задовільний.
Силовики розганяли протестувальників, використовуючи сльозогінний газ і водомети. У Міністерстві внутрішніх справ Грузії пояснили, що проти мітингарів застосували спецзасоби, бо протестувальники нібито поводилися агресивно.
Водночас на місці акції протесту допомогу надали десяткам демонстрантів, а також одному співробітнику МВС. Постраждалі найчастіше скаржилися на головний біль і печіння в очах, зазначило видання.
Парламент Грузії на засіданні 1 травня ухвалив у другому читанні аналогічний російському законопроєкт про "іноагентів".
- 7 березня 2023 року парламент Грузії у першому читанні підтримав законопроєкт, який оголошує неурядові організації й частину ЗМІ "агентами іноземного впливу". Біля парламенту розпочалися протести.
- 10 березня на тлі протестів грузинський парламент відхилив у другому читанні цей законопроєкт.
- 3 квітня 2024 року лідер парламентської фракції Мдінарадзе заявив, що "Грузинська мрія" знову винесе на розгляд законопроєкт про "іноагентів".
- 16 квітня у Тбілісі під час акції протесту проти закону про "іноагентів" спецпризначенці почали розганяти протестувальників.
- 17 квітня парламент Грузії на засіданні затвердив у першому читанні законопроєкт про "іноагентів".
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