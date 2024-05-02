Протести у Тбілісі: після сутичок із силовиками госпіталізували вісьмох людей

Тбілісі (Фото: EPA)

У Тбілісі під час протесту проти закону про "іноагентів" у ніч проти 2 травня після сутичок із силовиками госпіталізували вісьмох людей. Про це повідомило Міністерство охорони здоровʼя Грузії, пише видання "Ехо Кавказу".

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У постраждалих зафіксували різноманітні травми:

→ поранення в ділянці обличчя, голови, кінцівок;

→ інтоксикацію;

→ утруднене дихання.

Видання зазначило, що одного з постраждалих вже виписали з лікарні, ще сім залишилися під наглядом лікарів — їхній стан задовільний.

Силовики розганяли протестувальників, використовуючи сльозогінний газ і водомети. У Міністерстві внутрішніх справ Грузії пояснили, що проти мітингарів застосували спецзасоби, бо протестувальники нібито поводилися агресивно.

Водночас на місці акції протесту допомогу надали десяткам демонстрантів, а також одному співробітнику МВС. Постраждалі найчастіше скаржилися на головний біль і печіння в очах, зазначило видання.

Парламент Грузії на засіданні 1 травня ухвалив у другому читанні аналогічний російському законопроєкт про "іноагентів".

Протягом 16 днів під будівлею парламенту у Тбілісі відбувалися акції протесту проти закону. Протестувальники скандували антиросійські та проєвропейські лозунги, були сутички з поліцією. Учасники подій стверджували, що 30 квітня, силовики застосували проти людей сльозогінний газ, водомети й гумові кулі.

7 березня 2023 року парламент Грузії у першому читанні підтримав законопроєкт, який оголошує неурядові організації й частину ЗМІ "агентами іноземного впливу". Біля парламенту розпочалися протести.

10 березня на тлі протестів грузинський парламент відхилив у другому читанні цей законопроєкт.

3 квітня 2024 року лідер парламентської фракції Мдінарадзе заявив, що "Грузинська мрія" знову винесе на розгляд законопроєкт про "іноагентів".

16 квітня у Тбілісі під час акції протесту проти закону про "іноагентів" спецпризначенці почали розганяти протестувальників.

17 квітня парламент Грузії на засіданні затвердив у першому читанні законопроєкт про "іноагентів".

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