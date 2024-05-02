Протесты в Тбилиси: после столкновений с силовиками госпитализировали восемь человек

Тбилиси (Фото: EPA)

В Тбилиси во время протеста против закона об "иноагентах" в ночь на 2 мая после столкновений с силовиками госпитализировали восемь человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Грузии, пишет издание "Эхо Кавказа".

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У пострадавших зафиксировали разнообразные травмы:

→ ранения в области лица, головы, конечностей;

→ интоксикацию;

→ затрудненное дыхание.

Издание отметило, что одного из пострадавших уже выписали из больницы, еще семь остались под наблюдением врачей – их состояние удовлетворительное.

Силовики разгоняли протестующих, используя слезоточивый газ и водометы. В Министерстве внутренних дел Грузии объяснили, что против митингующих применили спецсредства, потому что протестующие якобы вели себя агрессивно.

В то же время на месте акции протеста помощь оказали десяткам демонстрантов, а также одному сотруднику МВД. Пострадавшие чаще всего жаловались на головную боль и жжение в глазах, отметило издание.

Парламент Грузии на заседании 1 мая принял во втором чтении аналогичный российскому законопроект об "иноагентах".

В течение 16 дней под зданием парламента в Тбилиси проходили акции протеста против закона. Протестующие скандировали антироссийские и проевропейские лозунги, были стычки с полицией. Участники событий утверждали, что 30 апреля силовики применили против людей слезоточивый газ, водометы и резиновые шары.

7 марта 2023 года парламент Грузии в первом чтении поддержал законопроект, объявляющий неправительственные организации и часть СМИ "агентами иностранного влияния". Возле парламента начались протесты.

10 марта на фоне протестов грузинский парламент отклонил во втором чтении этот законопроект.

3 апреля 2024 года лидер парламентской фракции Мдинарадзе заявил, что "Грузинская мечта" снова вынесет на рассмотрение законопроект об "иноагентах".

16 апреля в Тбилиси во время акции протеста против закона об "иноагентах" спецназовцы начали разгонять протестующих.

17 апреля парламент Грузии на заседании утвердил в первом чтении законопроект об "иноагентах".

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