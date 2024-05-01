Протести в Тбілісі. Спецпризначенці відступили – демонстранти повернулися до парламенту: фото
У ніч проти 1 травня у Тбілісі спецпризначенці припинили розгін протесту проти "закону про іноагентів" – демонстранти повернулися до будівлі парламенту. Про це написало видання "Эхо Кавказа".
Зазначається, що обговорення скандального закону продовжиться в законодавчому органі о 12:00 за місцевим часом.
30 квітня поліція застосувала сльозогінний газ проти активістів біля будівлі парламенту Грузії. Деякі учасники акції стверджували, що правоохоронці також застосували проти них гумові кулі, постраждали близько 20 людей.
Своєю чергою у Міністерстві внутрішніх справ країни заявили, що мирна акція "вийшла за рамки" закону і "набула насильницького характеру", оскільки протестувальники "словесно і фізично протистоять співробітникам правоохоронних органів, а також стріляють різними предметами в їхній бік".
- 7 березня 2023 року парламент Грузії у першому читанні підтримав аналогічний російському законопроєкт, який оголошує неурядові організації й частину ЗМІ "агентами іноземного впливу". Біля парламенту розпочалися протести.
- 10 березня на тлі протестів грузинський парламент відхилив у другому читанні цей законопроєкт.
- 3 квітня 2024 року лідер парламентської фракції Мдінарадзе заявив, що Грузинська мрія знову винесе на розгляд законопроєкт про "іноагентів".
- 16 квітня у Тбілісі під час акції протесту проти закону про "іноагентів" спецпризначенці почали розганяти протестувальників.
- 17 квітня парламент Грузії на засіданні затвердив у першому читанні законопроєкт про "іноагентів".
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