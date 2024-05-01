Протести в Тбілісі. Спецпризначенці відступили – демонстранти повернулися до парламенту: фото

Обговорення закону "про іноагентів" продовжиться в законодавчому органі о 12:00 за місцевим часом

Фото: EPA

У ніч проти 1 травня у Тбілісі спецпризначенці припинили розгін протесту проти "закону про іноагентів" – демонстранти повернулися до будівлі парламенту. Про це написало видання "Эхо Кавказа".

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Зазначається, що обговорення скандального закону продовжиться в законодавчому органі о 12:00 за місцевим часом.

Фото: EPA

30 квітня поліція застосувала сльозогінний газ проти активістів біля будівлі парламенту Грузії. Деякі учасники акції стверджували, що правоохоронці також застосували проти них гумові кулі, постраждали близько 20 людей.

Фото: EPA

Своєю чергою у Міністерстві внутрішніх справ країни заявили, що мирна акція "вийшла за рамки" закону і "набула насильницького характеру", оскільки протестувальники "словесно і фізично протистоять співробітникам правоохоронних органів, а також стріляють різними предметами в їхній бік".

Фото: EPA

7 березня 2023 року парламент Грузії у першому читанні підтримав аналогічний російському законопроєкт, який оголошує неурядові організації й частину ЗМІ "агентами іноземного впливу". Біля парламенту розпочалися протести.

10 березня на тлі протестів грузинський парламент відхилив у другому читанні цей законопроєкт.

3 квітня 2024 року лідер парламентської фракції Мдінарадзе заявив, що Грузинська мрія знову винесе на розгляд законопроєкт про "іноагентів".

16 квітня у Тбілісі під час акції протесту проти закону про "іноагентів" спецпризначенці почали розганяти протестувальників.

17 квітня парламент Грузії на засіданні затвердив у першому читанні законопроєкт про "іноагентів".

Читайте також: Європарламент попередив Грузію, що закон про "іноагентів" загрожуватиме вступу країни до ЄС