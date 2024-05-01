Протесты в Тбилиси. Спецназовцы отступили – демонстранты вернулись к парламенту: фото

Обсуждение закона "об иноагентах" продолжится в законодательном органе в 12:00 по местному времени

Фото: EPA

В ночь на 1 мая в Тбилиси спецназовцы прекратили разгон протеста против "закона об иноагентах" – демонстранты вернулись в здание парламента. Об этом написало издание Эхо Кавказа.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Обсуждение скандального закона продолжится в законодательном органе в 12:00 по местному времени.

Фото: EPA

30 апреля полиция применила слезоточивый газ против активистов у здания парламента Грузии. Некоторые участники акции утверждали, что правоохранители также применили против них резиновые пули, пострадали около 20 человек.

Фото: EPA

В свою очередь в Министерстве внутренних дел страны заявили, что мирная акция "вышла за рамки" закона и "приобрела насильственный характер", поскольку протестующие "словесно и физически противостоят сотрудникам правоохранительных органов, а также стреляют разными предметами в их сторону".

Фото: EPA

7 марта 2023 года парламент Грузии в первом чтении поддержал аналогичный российскому законопроект, объявляющий неправительственные организации и часть СМИ "агентами иностранного влияния". Возле парламента начались протесты.

10 марта на фоне протестов грузинский парламент отклонил во втором чтении этот законопроект.

3 апреля 2024 года лидер парламентской фракции Мдинарадзе заявил, что Грузинская мечта снова вынесет на рассмотрение законопроект об "иноагентах".

16 апреля в Тбилиси во время акции протеста против закона об "иноагентах" спецназовцы начали разгонять протестующих.

17 апреля парламент Грузии на заседании утвердил в первом чтении законопроект об "иноагентах".

Читайте также: Европарламент предупредил Грузию, что закон об "иноагентах" будет угрожать вступлению страны в ЕС