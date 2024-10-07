Путін хоче стати посередником між Іраном та Ізраїлем – аналітик

Як Росія може скористатися конфліктом Єрусалима та Тегерана – пояснюють експерти

Атака Ірану балістичними ракетами по Ізраїлю (Фото: EPA-EFE / ATEF SAFADI)

Росія хоче повторити "досвід Сирії" та виступити мирним перемовником у конфлікті між Ізраїлем та Іраном. Для України такий сценарій матиме неприємні наслідки. Про це у коментарі до матеріалу LIGA.net заявив заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Ознака такого сценарію, на його думку, – заява посольства Ізраїлю в Москві про важливість двосторонніх відносин із РФ.

"Мета Путіна – повернутися на міжнародну арену, щоб із ним говорили. Створити ситуацію, в якій не говорити – не вийде. У нього один раз цей трюк пройшов – у Сирії. Після 2014 року, здавалося, Путін був ізольований. Після втручання [Росії] в сирійську війну з ним довелося розмовляти", – нагадує Данилов.

В інтересах США – щоб хтось "тримав Іран за руки", Росія чи Китай, додає LIGA.net його колега, директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. США можуть погодитися на таких посередників.

"Росіяни набивають собі ціну. Прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу нібито пробував зателефонувати Путіну перед ударом іранців, але без успіху, – каже Семиволос. – Росіяни виторгують собі статус без прямого втручання в конфлікт на іранському боці".