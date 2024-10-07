Путин хочет стать посредником между Ираном и Израилем – аналитик

Атака Ирана баллистическими ракетами по Израилю (Фото: EPA-EFE / ATEF SAFADI)

Россия хочет повторить "опыт Сирии" и выступить мирным переговорщиком в конфликте между Израилем и Ираном. Для Украины такой сценарий будет иметь неприятные последствия. Об этом в комментарии к материалу LIGA.net заявил заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

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Признак такого сценария, по его мнению, – заявление посольства Израиля в Москве о важности двусторонних отношений с РФ.

"Цель Путина – вернуться на международную арену, чтобы с ним говорили. Создать ситуацию, в которой не говорить – не получится. У него один раз этот трюк прошел – в Сирии. После 2014 года, казалось, Путин был изолирован. После вмешательства [России] в сирийскую войну с ним пришлось разговаривать", – напоминает Данилов.

В интересах США – чтобы кто-то "держал Иран за руки", Россия или Китай, добавляет LIGA.net его коллега, директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос. США могут согласиться с такими посредниками.

"Россияне набивают себе цену. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху якобы пытался дозвониться Путину перед ударом иранцев, но без успеха, – говорит Семиволос. – Россияне выторгуют себе статус без прямого вмешательства в конфликт на иранской стороне".