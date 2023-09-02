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Путін поїхав до Тверської області, де загинув Пригожин. Подоляк: Показує елітам, що він головний

Этот материал также доступен на русском
02.09.2023, 08:37
Путін поїхав до Тверської області, де загинув Пригожин. Подоляк: Показує елітам, що він головний - Фото
Володимир Путін (Фото: EPA)

Диктатор Володимир Путін 1 вересня поїхав до Тверської області, де було ліквідовано ватажка терористів Вагнера Євгенія Пригожина. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що "злочинця тягне на місце злочину".

Увечері 1 вересня російські пропагандистські медіа повідомили про те, що Путін приїхав до району села Тургінове у Калінінському районі Тверської області.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що звідти нібито "походить рід" диктатора.

Подоляк на своєму Twitter-акаунті написав, що "швидкоплинний" візит Путіна до Тверської області — це "ілюстрація відомого кримінологічного феномену про те, що злочинця обов'язково тягне на священне місце злочину".

"У цьому випадку — місце ліквідації Пригожина. Щоб остаточно зафіксувати в російських елітах: я — єдиний пахан", — заявив радник глави ОП.

Також читайте: Inews: До загибелі Пригожина може бути причетний генерал ГРУ Авер'янов. Він отруїв Скрипалів

Дмитро Гриниченко
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