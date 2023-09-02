Путин поехал в Тверскую область, где погиб Пригожин. ОП: Показывает элитам, что он главный

Диктатор Владимир Путин 1 сентября поехал в Тверскую область, где был ликвидирован главарь террористов Вагнера Евгений Пригожин. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что "преступника тянет на место преступления".

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Вечером 1 сентября российские пропагандистские медиа сообщили о том, что Путин приехал в район села Тургиново в Калининском районе Тверской области.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что оттуда якобы "происходит род" диктатора.

Подоляк на своем Twitter-аккаунте написал, что "скоропостижный" визит Путина в Тверскую область — это "иллюстрация известного криминологического феномена о том, что преступника обязательно тянет на священное место преступления".

"В данном случае — место ликвидации Пригожина. Чтобы окончательно зафиксировать в российских элитах: я — единственный пахан", — заявил советник главы ОП.

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