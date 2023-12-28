Путін сприйме слова прем'єра Саксонії про перемир'я як слабкість — посол України в Берліні

Макєєв звернувся до Кречмера і запитав, чи погодився б той на відмову від територій, якби йшлося про Саксонію

Олексій Макєєв (Фото: скриншот з відео)

Посол України в Німеччині Олексій Макєєв заявив, що Росія сприйме слова прем'єр-міністра Саксонії Міхаеля Кречмера про можливу відмову від окупованих територій як слабкість. Про це він написав у X (Twitter).

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За його словами, Кречмеру варто пам'ятати, що українці вирішили боротися за свободу та мир, а не віддавати території Росії.

"У Росії ваші слова будуть сприйняті як ознака слабкості. Ви б також погодилися на територіальну відмову, якби йшлося про Саксонію?" — запитав Макєєв.

Раніше Кречмер заявив, що при перемир'ї Україні, можливо, спочатку "доведеться визнати, що певні території тимчасово недоступні".

У Міністерстві закордонних справ відповіли, що ціль диктатора Володимира Путіна — знищення України та дестабілізація Європи, а тому поступки не допоможуть.

19 грудня президент Зеленський нагадав про заяви Путіна про "незмінність" цілей повномасштабного вторгнення РФ в Україну. На тлі цього Зеленський назвав "маячнею" сигнали про "частковий вступ" України до НАТО.

Зеленський та інші представники влади неодноразово наголошували, що переговори з РФ неможливі доти, доки не буде повного виведення окупаційних військ з території України.

Глава МЗС Кулеба вважає, що якщо зараз "заморозити" бойові дії, то Росія використає цю паузу для підготовки до більш жорстокої атаки, зокрема на країни НАТО.

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