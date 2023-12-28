Путин воспримет слова премьера Саксонии о перемирии как слабость — посол Украины в Берлине
Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что Россия воспримет слова премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера о возможном отказе от оккупированных территорий как слабость. Об этом он написал в X (Twitter).
По его словам, Кречмеру стоит помнить, что украинцы решили бороться за свободу и мир, а не отдавать территории России.
"В России ваши слова будут восприняты как признак слабости. Вы бы тоже согласились на территориальный отказ, если бы речь шла о Саксонии?", — заявил Макеев.
Ранее Кречмер заявил, что при перемирии Украине, возможно, сначала "придется признать, что определенные территории временно недоступны".
В министерстве иностранных дел ответили, что цель диктатора Владимира Путина — это уничтожение Украины и дестабилизация Европы, а поэтому уступки не помогут.
- 19 декабря президент Зеленский напомнил о заявлениях Путина о "неизменности" целей полномасштабного вторжения РФ в Украину. На фоне этого Зеленский назвал "бредом" сигналы о "частичном вступлении" Украины в НАТО.
- Зеленский и другие представители власти неоднократно подчеркивали, что переговоры с РФ невозможны до тех пор, пока не будет полного вывода оккупационных войск с территории Украины.
- Глава МИД Кулеба считает, что если сейчас "заморозить" боевые действия, то Россия использует эту паузу для подготовки к более жестокой атаке, в том числе на страны НАТО.
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