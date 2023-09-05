Рабіновича оголошено у розшук
Підозрюваного у державній зраді колишнього народного депутата від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича оголошено у розшук. Відповідна інформація є на сайті Міністерства внутрішніх справ.
Датою зникнення Рабіновича вказано 26 липня 2023 року – день, коли екснардепу було заочно оголошено про підозру у держзраді.
За даними слідства, Рабінович розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн ЄС антиукраїнську пропагандистську інформацію.
Держбюро розслідувань стверджує, що Рабінович у своїх численних виступах та інтерв’ю "робив маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України".
За даними слідства, Рабінович переховується в Ізраїлі, туди Україна надіслала відповідний запит щодо міжнародної правової допомоги.
- 18 червня 2022 року президент Володимир Зеленський позбавив Рабіновича українського громадянства.
- 3 листопада того ж року Рада достроково припинила його повноваження.
- 26 липня 2023 року екснардепу від ОПЗЖ Рабіновичу повідомили про підозру в держзраді.
- 2 серпня суд заочно заарештував екснардепа від ОПЗЖ Рабіновича.
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