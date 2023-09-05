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Рабіновича оголошено у розшук

Этот материал также доступен на русском
05.09.2023, 15:27
Рабіновича оголошено у розшук - Фото
Вадим Рабінович (Фото - пресслужба ОПЗЖ)

Підозрюваного у державній зраді колишнього народного депутата від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича оголошено у розшук. Відповідна інформація є на сайті Міністерства внутрішніх справ.

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Датою зникнення Рабіновича вказано 26 липня 2023 року – день, коли екснардепу було заочно оголошено про підозру у держзраді.

За даними слідства, Рабінович розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн ЄС антиукраїнську пропагандистську інформацію.

Держбюро розслідувань стверджує, що Рабінович у своїх численних виступах та інтерв’ю "робив маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України".

Рабіновича оголошено у розшук

За даними слідства, Рабінович переховується в Ізраїлі, туди Україна надіслала відповідний запит щодо міжнародної правової допомоги.

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Оксана Житнюк
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