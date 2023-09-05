Рабинович объявлен в розыск
Подозреваемый в государственной измене бывший народный депутат от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Вадим Рабинович объявлен в розыск. Соответствующая информация размещена на сайте Министерства внутренних дел.
Датой исчезновения Рабиновича указано 26 июля 2023 года – день, когда экс-нардепу было заочно сообщено о подозрении в госизмене.
По данным следствия, Рабинович распространял среди населения и политического руководства стран Евросоюза антиукраинскую пропагандистскую информацию.
Госбюро расследований утверждает, что Рабинович в своих многочисленных выступлениях и интервью "делал манипуляционные высказывания, несшие вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины".
По данным следствия, Рабинович скрывается в Израиле, туда Украина направила соответствующий запрос о международной правовой помощи.
- 18 июня 2022 года президент Владимир Зеленский лишил Рабиновича украинского гражданства.
- 3 ноября того же года Рада досрочно прекратила его полномочия.
- 26 июля 2023 года экс-нардепу от ОПЗЖ Рабиновичу сообщили о подозрении в госизмене.
- 2 августа суд заочно арестовал экс-нардепа от ОПЗЖ Рабиновича.
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