Подозреваемый в государственной измене бывший народный депутат от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Вадим Рабинович объявлен в розыск. Соответствующая информация размещена на сайте Министерства внутренних дел.

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Датой исчезновения Рабиновича указано 26 июля 2023 года – день, когда экс-нардепу было заочно сообщено о подозрении в госизмене.

По данным следствия, Рабинович распространял среди населения и политического руководства стран Евросоюза антиукраинскую пропагандистскую информацию.

Госбюро расследований утверждает, что Рабинович в своих многочисленных выступлениях и интервью "делал манипуляционные высказывания, несшие вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины".

По данным следствия, Рабинович скрывается в Израиле, туда Украина направила соответствующий запрос о международной правовой помощи.

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