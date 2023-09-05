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Рабинович объявлен в розыск

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2023, 15:27
Рабинович объявлен в розыск - Фото
Вадим Рабинович (Фото – пресс-служба ОПЗЖ)

Подозреваемый в государственной измене бывший народный депутат от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Вадим Рабинович объявлен в розыск. Соответствующая информация размещена на сайте Министерства внутренних дел.

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Датой исчезновения Рабиновича указано 26 июля 2023 года – день, когда экс-нардепу было заочно сообщено о подозрении в госизмене.

По данным следствия, Рабинович распространял среди населения и политического руководства стран Евросоюза антиукраинскую пропагандистскую информацию.

Госбюро расследований утверждает, что Рабинович в своих многочисленных выступлениях и интервью "делал манипуляционные высказывания, несшие вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины".

Рабинович объявлен в розыск

По данным следствия, Рабинович скрывается в Израиле, туда Украина направила соответствующий запрос о международной правовой помощи.

Читайте также: "Преступления без срока давности". Почему ОПЗЖ сообщают о подозрениях только сейчас

Оксана Житнюк
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вадим рабиновичрозыскОПЗЖ
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