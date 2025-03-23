Радник Трампа заявив, що США обговорюють повернення українських дітей, викрадених Росією

Волтц заявив, що це один із "низки заходів із розбудови довіри" між сторонами війни

Майк Волтц (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Радник президента США з питань нацбезпеки Майк Волтц заявив, що повернення українських дітей, викрадених Росією, обговорюється сторонами у межах "заходів для розбудови довіри". Про це посадовець розповів в інтерв'ю CBS-News.

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Журналістка нагадала, що президент США Дональд Трамп заявляв, що хоче побачити повернення викрадених РФ українських дітей, і запитала, чому Державний департамент припинив фінансування програми Єльського університету, котра допомагає знайти цих дітей.

"Ну, секретар Рубіо проводить перегляд цих програм. Я не можу говорити про цю конкретну [програму], але можу сказати, що президент Трамп говорив з обома лідерами [України та Росії] про обмін полоненими", – відповів Волтц.

Він нагадав, що після дзвінків відбувся обмін полоненими у форматі 175 на 175.

Також, додав Волтц, президент США під час цих розмов говорив про майбутнє викрадених українських дітей.

За словами чиновника, сторони обговорюють "низку заходів із розбудови довіри", і звільнення цих дітей є одним із них.

Раніше, під час телефонної розмови 19 березня, президент Володимир Зеленський та американський лідер, зокрема, обговорювали питання звільнення військовополонених та повернення українських дітей.