Радник Трампа заявив, що США обговорюють повернення українських дітей, викрадених Росією
Радник президента США з питань нацбезпеки Майк Волтц заявив, що повернення українських дітей, викрадених Росією, обговорюється сторонами у межах "заходів для розбудови довіри". Про це посадовець розповів в інтерв'ю CBS-News.
Журналістка нагадала, що президент США Дональд Трамп заявляв, що хоче побачити повернення викрадених РФ українських дітей, і запитала, чому Державний департамент припинив фінансування програми Єльського університету, котра допомагає знайти цих дітей.
"Ну, секретар Рубіо проводить перегляд цих програм. Я не можу говорити про цю конкретну [програму], але можу сказати, що президент Трамп говорив з обома лідерами [України та Росії] про обмін полоненими", – відповів Волтц.
Він нагадав, що після дзвінків відбувся обмін полоненими у форматі 175 на 175.
Також, додав Волтц, президент США під час цих розмов говорив про майбутнє викрадених українських дітей.
За словами чиновника, сторони обговорюють "низку заходів із розбудови довіри", і звільнення цих дітей є одним із них.
Раніше, під час телефонної розмови 19 березня, президент Володимир Зеленський та американський лідер, зокрема, обговорювали питання звільнення військовополонених та повернення українських дітей.
- У березні 2023 року МКС видав ордер на арешт російського диктатора Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової за співучасть у викраденні дітей з України.
- У жовтні 2024-го уповноважений із прав людини Лубінець повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії окупанти викрали з України понад 20 000 дітей.
- У березні 2025 року ООН повідомила, що Росія завдала "неймовірних страждань" мільйонам українських дітей, порушила їхні права та проводила страти з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.