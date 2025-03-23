Советник Трампа заявил, что США обсуждают возвращение украинских детей, похищенных Россией

Уолтц заявил, что это одна из "ряда мер по развитию доверия" между сторонами войны

Майк Уолтц (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что возвращение украинских детей, похищенных Россией, обсуждается сторонами в рамках "мер по развитию доверия". Об этом чиновник рассказал в интервью CBS-News.

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Журналистка напомнила, что президент США Дональд Трамп заявлял, что хочет увидеть возвращение похищенных РФ украинских детей, и спросила, почему Государственный департамент прекратил финансирование программы Йельского университета, которая помогает найти этих детей.

"Ну, секретарь Рубио проводит пересмотр этих программ. Я не могу говорить об этой конкретной [программе], но могу сказать, что президент Трамп говорил с обоими лидерами [Украины и России] об обмене пленными", – ответил Уолтц.

Он напомнил, что после звонков прошел обмен пленными в формате 175 на 175.

Также, добавил Уолтц, президент США во время этих разговоров говорил о будущем похищенных украинских детей.

По словам чиновника, стороны обсуждают "ряд мер по развитию доверия", и освобождение этих детей является одним из них.

Ранее, во время телефонного разговора 19 марта, президент Владимир Зеленский и американский лидер, в том числе, обсуждали вопросы освобождения военнопленных и возвращения украинских детей.