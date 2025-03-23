Советник Трампа заявил, что США обсуждают возвращение украинских детей, похищенных Россией
Советник президента США по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что возвращение украинских детей, похищенных Россией, обсуждается сторонами в рамках "мер по развитию доверия". Об этом чиновник рассказал в интервью CBS-News.
Журналистка напомнила, что президент США Дональд Трамп заявлял, что хочет увидеть возвращение похищенных РФ украинских детей, и спросила, почему Государственный департамент прекратил финансирование программы Йельского университета, которая помогает найти этих детей.
"Ну, секретарь Рубио проводит пересмотр этих программ. Я не могу говорить об этой конкретной [программе], но могу сказать, что президент Трамп говорил с обоими лидерами [Украины и России] об обмене пленными", – ответил Уолтц.
Он напомнил, что после звонков прошел обмен пленными в формате 175 на 175.
Также, добавил Уолтц, президент США во время этих разговоров говорил о будущем похищенных украинских детей.
По словам чиновника, стороны обсуждают "ряд мер по развитию доверия", и освобождение этих детей является одним из них.
Ранее, во время телефонного разговора 19 марта, президент Владимир Зеленский и американский лидер, в том числе, обсуждали вопросы освобождения военнопленных и возвращения украинских детей.
- В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест российского диктатора Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой за соучастие в похищении детей из Украины.
- В октябре 2024-го уполномоченный по правам человека Лубинец сообщил, что с начала полномасштабного вторжения России оккупанты похитили из Украины более 20 000 детей.
- В марте 2025 года ООН сообщила, что Россия нанесла "невероятные страдания" миллионам украинских детей, нарушила их права и проводила казни с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.