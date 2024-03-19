РДК продовжує наступ під Бєлгородом, залучені всі резерви, втрати теж є — начштабу "Фортуна"

"Фортуна" заявив, що РДК також має втрати, проте не настільки величезні, як це озвучує диктатор Володимир Путін

Олександр "Фортуна" (Фото: скриншот з відео)

Російський добровольчий корпус продовжує операцію у Бєлгородській області Росії. Про це повідомив начальник штабу підрозділу Олександр із позивним "Фортуна" в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, РДК продовжує поступове просування, розвиває успіх у наступі.

"Задіємо весь потенціал та резерви по всій лінії зіткнення. Бої тривають, цифри втрат ворога постійно збільшуються", – сказав доброволець.

Він зазначив, що висловлювання диктатора Володимира Путіна про нібито "1500 убитих" повстанців є фейком.

"Втрати є, але не в таких масштабах. У Міноборони РФ малюють неймовірні втрати. Є нові полонені росіяни", — заявив "Фортуна".

Начштабу РДК підкреслив, що у прикордонні їм протистоять російські прикордонники та мотопіхота.

"Це означає, що ми досягаємо однієї зі своїх цілей – відтягувати війська РФ з фронту, також є спеціальні підрозділи, але їх невелика кількість", – резюмував він.

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