РДК продовжує наступ під Бєлгородом, залучені всі резерви, втрати теж є — начштабу "Фортуна"
Російський добровольчий корпус продовжує операцію у Бєлгородській області Росії. Про це повідомив начальник штабу підрозділу Олександр із позивним "Фортуна" в ефірі національного телемарафону.
За його словами, РДК продовжує поступове просування, розвиває успіх у наступі.
"Задіємо весь потенціал та резерви по всій лінії зіткнення. Бої тривають, цифри втрат ворога постійно збільшуються", – сказав доброволець.
Він зазначив, що висловлювання диктатора Володимира Путіна про нібито "1500 убитих" повстанців є фейком.
"Втрати є, але не в таких масштабах. У Міноборони РФ малюють неймовірні втрати. Є нові полонені росіяни", — заявив "Фортуна".
Начштабу РДК підкреслив, що у прикордонні їм протистоять російські прикордонники та мотопіхота.
"Це означає, що ми досягаємо однієї зі своїх цілей – відтягувати війська РФ з фронту, також є спеціальні підрозділи, але їх невелика кількість", – резюмував він.
- З 12 березня у Росії розпочалася нова операція опозиційних до чинного режиму військових підрозділів, серед яких Легіон Свобода Росії, Російський добровольчий корпус, Сибірський батальйон.
- Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов стверджує, що російські повстанці "не збираються закінчувати найближчим часом", а "сил у них достатньо".
- 16 березня ці підрозділи закликали російського диктатора Володимира Путіна вийти з ними на зв'язок, "якщо збереглася мужність".
- Буданов заявив, що метою операції було відтягування резервів армії Росії з фронту в Україні, дискредитація "виборів" до РФ, щоб закликати світову громадськість не визнавати диктатора Володимира Путіна легітимним, а також "пробудження свідомості росіян".
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