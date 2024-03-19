РДК продолжает наступление под Белгородом, задействованы все резервы — начштаба "Фортуна"

"Фортуна" заявил, что у РДК также есть потери, однако не настолько огромные, как это озвучивает диктатор Владимир Путин

Александр "Фортуна" (Фото: скриншот с видео)

Русский добровольческий корпус продолжает операцию в Белгородской области России. Об этом сообщил начальник штаба подразделения Александр с позывным "Фортуна" в эфире национального телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, РДК продолжает постепенное продвижение, развивает успех в наступлении.

"Задействуем весь потенциал и резервы по всей линии соприкосновения. Бои идут, цифры потерь врага постоянно увеличиваются", — сказал доброволец.

Он отметил, что высказывания диктатора Владимира Путина о якобы "1500 убитых" повстанцев являются фейком.

"Потери есть, но не таких масштабах. В Минобороны РФ рисуют невероятные потери. Есть новые пленные россияне", — заявил "Фортуна".

Начштаба РДК подчеркнул, что в приграничье им противостоят российские пограничники и мотопехота.

"Это значит, что мы достигаем одной из своих целей — оттягивать войска РФ с фронта, также есть специальные подразделения, но их небольшое количество", — резюмировал он.

Читайте также: Легион Свобода России озвучил потери оккупантов в Белгородской и Курской областях — сводка