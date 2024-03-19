РДК продолжает наступление под Белгородом, задействованы все резервы — начштаба "Фортуна"
Русский добровольческий корпус продолжает операцию в Белгородской области России. Об этом сообщил начальник штаба подразделения Александр с позывным "Фортуна" в эфире национального телемарафона.
По его словам, РДК продолжает постепенное продвижение, развивает успех в наступлении.
"Задействуем весь потенциал и резервы по всей линии соприкосновения. Бои идут, цифры потерь врага постоянно увеличиваются", — сказал доброволец.
Он отметил, что высказывания диктатора Владимира Путина о якобы "1500 убитых" повстанцев являются фейком.
"Потери есть, но не таких масштабах. В Минобороны РФ рисуют невероятные потери. Есть новые пленные россияне", — заявил "Фортуна".
Начштаба РДК подчеркнул, что в приграничье им противостоят российские пограничники и мотопехота.
"Это значит, что мы достигаем одной из своих целей — оттягивать войска РФ с фронта, также есть специальные подразделения, но их небольшое количество", — резюмировал он.
- С 12 марта в России началась новая операция оппозиционных к действующему режиму военных подразделений, среди которых Легион Свобода России, Русский добровольческий корпус, Сибирский батальон.
- Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что российские повстанцы "не собираются заканчивать в ближайшее время", а "сил у них достаточно".
- 16 марта эти подразделения призвали российского диктатора Владимира Путина выйти с ними на связь, "если сохранилось мужество".
- Буданов заявил, что целью операции было оттягивание резервов армии России с фронта в Украине, дискредитация "выборов" в РФ, чтобы призвать мировую общественность не признавать диктатора Владимира Путина легитимным, а также "пробуждение сознания россиян".
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