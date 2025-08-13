Радіо Свобода: Резиденцію Путіна охороняють 12 позицій ППО – лише уп'ятеро менше, ніж Москву
Резиденцію російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї оточили 12 позиціями протиповітряної оборони, заявляє російська служба американської Радіо Свобода з посиланням на супутникові знімки.
Здебільшого йдеться про системи "Панцирь", встановлені на баштах:
Інформацію про них навколо Валдайської резиденції медіа почало збирати наприкінці 2024 року. Про 12 точок ППО навколо об'єкту свідчать нові супутникові знімки російської компанії "Яндекс" та фотографії сервісу "Яндекс.Зеркала", зазначає РС.
12 позицій навколо Валдаю – це лише уп'ятеро менше за ту кількість точок ППО, яку медіа за допомогою OSINT-ентузіастів виявила з 2022 року у Москві та Московській області, населення яких становить більш ніж 20 млн осіб.
У лютому 2023-го російське "опозиційне" медіа Проект заявляло, що поряд з резиденцією Путіна на Валдаї спеціально збудували будинок для Аліни Кабаєвої, а також провели до нього окрему залізничну гілку.
Євросоюз, запроваджуючи санкції проти Кабаєвої, вказував, що та має тісні зв'язки з диктатором. У медіа заявляли, що вона є неофіційною дружиною Путіна. Колишня гімнастка, нині вона очолює Національну медіагрупу – пропагандистський холдинг РФ.
- Про встановлення розрахунку ППО на Валдаї місцеві жителі повідомляли у січні 2023 року.
